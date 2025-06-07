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    今年最早的日出就在今天！台北天文館揭原因

    台北天文館今上午發文指出，今年最早的日出就在今天，不是在夏至，且本月也可說是年度日照時數最長的月份。（圖擷自臉書）

    台北天文館今上午發文指出，今年最早的日出就在今天，不是在夏至，且本月也可說是年度日照時數最長的月份。（圖擷自臉書）

    2025/06/07 10:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣高溫炎熱，日出時間也越來越早，台北天文館今上午發文指出，今年最早的日出就在今天，不是在夏至，且本月也可說是年度日照時數最長的月份。

    台北市立天文科學教育館的臉書粉專「臺北天文通」發文指出，「你知道今年最早的日出不是夏至嗎？今年最早的日出就在今天！」根據臺北天文館出版的「天文年鑑」顯示，今年6月6日至6月12日，台北的日出時間為05:03，比夏至當天的日出時間（05:05）還要早，是本年度最早開始的日出時刻。

    「臺北天文通」也說明，在日出前25分鐘，即04:38，為民用曙光始的時刻，這時太陽中心位於地平線下6度，地景受到曙光影響已清晰可見。

    「臺北天文通」表示，雖然夏至是一年中白晝最長、夜晚最短的一天，但並不是日出最早的一天。這一現象是由於地球自轉軸的傾斜、橢圓形公轉軌道以及地理位置的差異等多種因素共同影響。

    「臺北天文通」也提到，如果比較本年度最早和最晚的日出時間，相差了1小時又38分鐘。而本年度最晚日落的時間是落在6月26日至7月9日（18:48），因此6月也可以說是年度日照時數最長的月份。

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