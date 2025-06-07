高捷「喵星外交」日本嵐山登場 大蜜柑率快閃店喵3天

來自台灣、日本及各國遊客開心與大蜜柑合照。（高捷提供）

2025/06/07 11:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運貓站長「蜜柑」首度站上國際舞台，今起在日本嵐山啟動3天快閃店，首日即吸引許多日本、外國甚至台灣觀光客參訪，為高捷「喵星外交」邁出一大步。

高捷說明，京都是世界各地旅客去日本最喜愛到訪的地點之一，嵐山渡月橋更是必訪之處，各國觀光客人來人往，蜜柑站長看準商機，應邀於6月6日至6月8日前往嵐山進行3天快閃店活動。

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蜜柑站長這次在嵐山廣場快閃，除了與日方聯名的系列商品大受歡迎，也特別從台灣帶來蜜柑站長本身的熱門文創商品，特別像是濃濃台灣味的茄芷袋等，非常受到日本民眾及西方遊客喜愛。

高捷還特別印製蜜柑站長日式小扇，還有3款蜜柑明信片及首次製作的日本限定四色套章，免費送給遊客收集蓋章，拿到的遊客多覺得很新鮮，也感受蜜柑站長魅力與台灣的文創力。

尤其大蜜柑偶一登場，更是瞬間炒熱現場氣氛，很多來自台灣的遊客還安排行程、專程為蜜柑首次海外快閃店進行應援，也讓部分日本民眾直呼「想來高雄（看蜜柑）！」。

高捷表示，日本身為動漫及文創大國，高捷與蜜柑團隊都十分珍惜這機會來日本進行交流及宣傳蜜柑，快閃期間將展現高雄的熱情、爭取各國遊客互動，也為台灣及高雄的觀光與文創行銷盡一份心力。

蜜柑站長嵐山廣場快閃店今登場。（高捷提供）

京都市右京區區長人見早知子（右）也特別現身嵐山幫蜜柑加油打氣！（高捷提供）

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