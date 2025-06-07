超扯！2家長開戰逢甲大學畢業典禮臨時喊卡 畢業生全炸鍋

逢甲大學畢業典禮準備開始，由於家長兩派糾紛吵成一團，台上的師長相當尷尬，試圖協調，最終宣佈取消當天畢典。（翻攝自threads ）

2025/06/07 10:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中逢甲大學昨晚舉行畢業典禮，沒想到典禮還沒開始，卻疑似有學生涉及性平事件，雙方家長當場開罵，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行，校方嘗試調解無效，畢典延誤2小時，最終宣布取消，全場譁然，其他家長和畢業生難以接受，有學生哀號「特地跟公司請假回來參加欸」、「我爸媽從國外回來」，一生一次的大學畢典就這樣毀了。

對此，記者多方聯絡校方，但學校目前並未回應。

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許多逢甲大學畢業生在社群平台 貼出影片，學生們坐在座位上等待典禮開始，有家長突然起身，對著台上的老師提出質疑，其他家長紛紛加入戰局，據了解，是因為2位家長的兒子與女兒在學校發生糾紛，疑似性平事件，家長認為對方兒子不該在現場參加畢典，揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行，對方則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場。

雙方僵持不下，校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤2小時，校方在現場說明，強調當事人並未進入現場，也指該案未定案也還未定論，因性平法也規定雙方當事人不能在同一個空間，最後在晚間8點半宣布取消畢典。

在場參與的家長跟畢業生通通傻眼，甚至憤怒的離開現場，直批校方處置「太離譜」，有學生在網路抱怨，「人生最高學歷的畢業典禮，還特地跟公司請假回來參加，表訂6點半開始，我們學生站在外面1個多小時，最後等到8點半才宣布停辦，希望學校可以重視此次事情，給學生一個交代。」

其他畢業生也罵翻，「有些從台灣各地甚至馬來西亞飛來參加孩子畢業典禮的家長」、「謝謝逢甲，人生就一次的大學畢業典禮，就這樣說延就延，也沒有交代」、「應該要分開處理吧，畢業典禮照樣舉行」、「直接把AB雙方都請離不就好了嗎？ 」

逢甲大學畢業典禮準備開始，由於家長兩派糾紛，爭執不下。（翻攝自threads ）

逢甲大學畢業典禮準備開始，由於家長兩派糾紛吵成一團，台上的師長相當尷尬，試圖協調，最終宣佈取消當天畢典。（翻攝自threads ）

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