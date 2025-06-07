中國威脅日深 黃昆輝基金會民調：84％民眾同意學校教師應具備正確國家認同

黃昆輝教授教育基金會7日舉行「執政週年重大教育政策民調記者會」，由董事長黃昆輝（左二）公布各項教育議題民調結果。左起李隆盛教授、郭生玉、馮清皇。（記者方賓照攝）

2025/06/07 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德團隊就任滿一年，黃昆輝教授教育基金會今（7）日召開「重要教育議題民意調查結果」發布記者會。基金會董事長黃昆輝表示，84％受訪民眾認同學校教師應具備正確國家認同，近60％受訪民眾支持教育部開發教材加強中小學生國家認同，認識中國威脅及國際情勢，教育部強化國家認同的措施，與平衡學術、言論自由與國家安全的作法，受到民眾支持。

黃昆輝表示，教育部重視國家認同與國家安全，提出多個新教育政策，經此民調可了解民眾的意見，言論自由、學術自由與國家安全，都是重要普世價值，提升教師及學生國家認同與國家安全意識，是重要教育任務，超過90％民眾認同教師在行使言論自由時，也應考慮教師對學生的影響；56％民眾認同教育部應禁止大學與隸屬中共統戰部的學校與軍事學校交流，以維護國家安全。

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基金會民調小組召集人郭生玉說明，84％民眾認為學校教師應具備正確國家認同，居住於雲嘉南地區、學歷為高中職的受訪者同意的比率更高達90％；而為了強化中小學生國家認同，58.6％民眾贊同教育部開發教材，以強化國家認同、認識中國威脅及國際情勢，其中男性（62.3％）、居住北北基（66.2％）、20歲至34 歲（70.6％）的受訪者同意比率更高。

基金會民調小組成員馮清皇說明，受訪民眾91.1%認同言論自由雖是基本權利，但教師在行使言論自由時，也應該要考量其教師角色對學生可能產生的影響，35至49歲受訪民眾同意的比率更高達95.8%。對於教育部禁止國內大學與隸屬中共統戰部的學校和軍事學校交流，有56.6%的民眾表示同意，不同意的民眾只有三分之一（31.3%）。

前考選部長，國立暨南國際大學榮譽教授李隆盛表示，強化國家認同才能促進內部團結，減免被入侵的可能，受訪民眾的主流意見和現行法律規定一致，「基本教育法」規定教育目的包括「培養人民成為具有國家意識與國際視野之現代化國民」， 教師依此規範具備正確國家認同，並積極透過言教及身教，強化學生的國家認同，教育部開發國家認同教材落實法規的配套措施之一，才有利於實施課程與教學。

李隆盛也表示，教師教學雖享有專業自主，但受訪民眾主流意見認為，教師言論自由不能超越國家和益和安全，更不能把個人主觀政治偏好影響學生，他也提醒師生避免接受招待到中國參訪，不要貪小便宜，因為「免費的最貴」。

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