新北議員爆國中教甄分數疑遭改 教育局：系統錯誤已修正、增額錄取

新北市國民中學114學年度教師聯合甄選系統顯示加分項目異常，教育局已經全面複核之後確認7位考生達錄取標準，並已辦理增額錄取。圖為考試狀況。（新北市教育局提供）

2025/06/07 10:15

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民中學114學年度教師聯合甄選4日公布錄取複試名單，市議員張維倩、黃淑君反映教甄出現系統顯示分數錯誤，且有考生反映疑似分數或是加分部分遭到竄改，原本應可錄取複試卻變成不通過。教育局今（7）日回應，系統在「加分項目」出現採計異常，已經全面複核之後確認7位考生達錄取標準，並已辦理增額錄取，初試錄取人數從1488人增至1495人，異動不影響原錄取者權益，6月6日上午已將系統修正完畢並公告。

張維倩表示，一名國文科國中代理教師向她陳情，4日公告錄取複試名單後出現許多影響公平性的問題，陳情人5月27日、6月4日上網查詢時，筆試成績皆為82分，但6月5日晚上8點之後，分數變成79分；此外，陳情人初試報名時，「系統確認其年資加分2分、本土語及台灣手語認證加分1分，共加3分」，起先查詢也都是加3分，到了6月5日晚上10點再次查詢時竟變成1分，分數總和也有誤，陳情人6月5日晚上8點查詢分數時，筆試成績79分、加分3分，加總後竟是80分。

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張維倩說，考生也無法得知最低錄取分數，6月4日公布初試錄取名單，最低錄取分數查詢的網頁搜不到、初試成績單看不到，無法得知最低錄取分數，因陳情人有截圖才保留，國文科錄取門檻為84.750，筆試分數為82分，年資加分為3分，應是85分可以剛好過門檻進複試，但錄取名單卻沒有陳情人的名字。

教育局回應，初試成績、錄取名單6月4日公告，考生筆試成績未變動、絕無修改，系統在顯示加分項目異常，導致部分考生的加分不符規定卻被加分（例如年資滿3年加3分，系統誤將年資2年也採計加分），或是符合規定卻被漏算，教育局全面複核，針對加分錯誤個案逐一比對修正，確認7名考生成績達錄取標準並辦理增額錄取，初試錄取從1488人增至1495人。

有考生反映加分異常，教育局指出，根據簡章規定，若考生具備多項加分資格，會「擇一從優」計入總分，相關規範都已事前公告，甄選作業依簡章規範進行，絕對無人為操作或不透明情形，秉持公平、公正、公開原則辦理甄選，保障考生權益；針對系統異常，教育局表達誠摯歉意，系統已經在6日上午9點修正完畢，6月28日將進行複試，教育局內部啟動檢討，強化系統驗證與資料比對機制，避免類似情形再發生。

張維倩說，事關代理教師權益，應公正辦理，避免影響考試公平性。

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