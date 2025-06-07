蝴蝶颱風最快下週生成 專家分析2可能路徑對台影響

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，直到下週二前會維持午後雷雨的天氣型態，下週後半的天氣跟預報中的這個今年第1號颱風（蝴蝶）的演變狀況有很大的關聯性，有安排活動計畫的朋友務必要多加注意未來這2至3天的天氣預報資訊，並且適時做出調整。（資料照）

2025/06/07 10:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7日）環境持續吹偏南風，午後留意各地有局部短暫雷陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，直到下週二前會維持午後雷雨的天氣型態，下週後半的天氣跟預報中的這個今年第1號颱風（蝴蝶）的演變狀況有很大的關聯性，有安排活動計畫的朋友務必要多加注意未來這2至3天的天氣預報資訊，並且適時做出調整。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今（7）日白天受到熱力的作用，台灣陸地上逐漸就會有熱對流開始發展帶來降雨，中午過後到傍晚入夜這段期間仍然是降雨最明顯的時候，晚間熱對流就會逐漸消散，降雨停止，轉為多雲到晴的天氣。

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直到後半夜至明天（08日）清晨，迎風面的南部地區可能會再度出現海陸風環流的局部降雨，然後到明天白天又會再轉為陸地上的熱對流降雨，如此周而復始，目前來看似乎一直到下週一、二（9至10日）可能都還是這樣會有午後雷雨的天氣，要等到下週三（11日）熱帶性低氣壓或颱風靠近後，大環境改變，才會出現新的變化。

粉專指出，下週三（11日）之後一直到週末（14至15日）的天氣跟預報中的颱風有很大的關係，目前在南海到菲律賓以東的大片區域內正在逐漸建立所謂的季風低壓槽，槽內也開始看到有熱帶擾動的雛型醞釀，不過由於整個季風低壓槽的範圍相當廣闊，對流雲系現在仍然顯得散亂且沒有良好的組織性，因此發展的速度並不快，可能需要2至3天的時間才會慢慢的組織鞏固起來。

因此週末到下週一（7至9日）這幾天的重點就是要觀察熱帶擾動組織發展的狀況，預期逐漸會看出熱帶擾動比較明確的環流中心會鞏固在哪個區域，目前預報模式對於這一點的分歧度頗大，大部分的模式認為應該會在菲律賓東方海面鞏固出比較明顯的環流中心，但也有部分模式（包括AI調整模式）認為會在南海發展起來，由於初始擾動的位置預報差異很大，也導致後續路徑的預測呈現完全不同的狀況。

粉專續指，如果是在菲律賓東方海面發展，沿著太平洋高壓邊緣北上後，接近台灣附近或是在台灣以東海面北上的可能性很高，這也是現在大多數模式的預報趨勢，但是對於接近台灣的程度各模式之間有不小的落差，包括很接近台灣，甚至直接穿越台灣，或是在台灣東方近海到比較遠的琉球群島一帶北上的預報都有，即使大方向來看走向台灣或台灣以東的機會較高，但不論是接近的程度以及影響的程度都還有待觀察。

預期下週三（11日）會接近台灣，下週四（12日）最靠近、影響也最大，下週五（13日）之後開始遠離台灣附近，但是後續有機會引進較強的西南季風水氣，因此一直到下週末（14至15日）的天氣仍不穩定，降雨機率高而且可能有較大雨勢出現的情況。

粉專分析，另一種可能性較低的情況則是在南海發展，那就會大致朝向廣東沿岸或海南島一帶移動，對台灣沒有直接威脅，不過仍要留意當颱風北上進入陸地後，外圍水氣沿著高壓邊緣往台灣移動過來造成降雨的情況，如果是這樣子的情境，那就是另外一種降雨的型態了，由於目前這種情境發生的機會相對較低，因此暫時先當作參考。

粉專直言，總之下週後半的天氣跟預報中的這個今年第1號颱風（蝴蝶）的演變狀況有很大的關聯性，有安排活動計畫的朋友務必要多加注意未來這2至3天的天氣預報資訊，並且適時做出調整，同時也提醒大家要提早做好一些預防的準備，如果颱風真的要來，那也才有萬全的應對措施。

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