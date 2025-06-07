街頭報廢車充斥 竹縣議員何建樺要求儘速清除

馬路上不時會看到，已經拔掉車牌、或是破損鏽蝕嚴重的報廢車。（記者黃美珠攝）

2025/06/07 10:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員何建樺對於街上隨處可見的報廢車影響市容覺得應該立刻改善。他直言，這些報廢車輛有的是因車禍肇事後，車主把車牌拔掉就把撞壞的車任意丟棄在現場，有些則是某些汽車修理廠拿道路當車庫，臨時擺放，希望環保局和警方能有效處理這樣的都市景觀之瘤，環保局更應建立單一窗口給各公所清潔隊，以保持市容整潔。

竹縣環保局長蕭宏杰說，依照該局查報移置廢棄車輛作業原則，符合可以報廢的車輛有2大原則，除了須放在道路交通管理處罰條例上認定的道路上面，另就是其車體外觀髒污、鏽蝕、破損明顯失去原效用。而所謂的「失去原效用」指的就是：引擎蓋、車門、以及行李廂蓋，只要有1項脫落無法關閉就算；其他像是油箱破裂漏油、車架斷裂或嚴重鏽蝕破損等另外的狀況也包含在內。

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他們收到通報會到場現勘，確認已達報廢標準就會張貼黃色的移置通知單，7天後沒人清理就安排拖吊，拖吊後經通知車主或公告1個月依舊沒人領回，就當作廢棄物變賣給廢車回收業者。但現勘如果車輛還沒達到報廢程度，他們就會轉交由縣警局交通隊接手。

今年到5月9日為止，環保局已經查報880件，其中225輛認定是報廢車，實際拖吊了123輛，另有66輛後來由車主自行處理，現在正安排另外27輛的拖吊作業中，還有9輛還在通知期內。

縣警局交通隊長魏才淋說，警方的車輛保管場只保管因違規被拖吊的車輛，這些車輛除了是單純違規，另外就是無牌車、車籍已被註銷的車子。

他說，如果車子被通報報廢，卻經環保局認定還不到報廢程度，就會改由交通隊接手用一般交通違規車輛來處理。

環保局一樣會先在車身張貼白色的移置通知單，限期車主自行移除。車主若屆期都沒有動作，就會改通知交通隊到場拖吊、移置保管。

他說，警方到場後確認有違規，執行拖吊的同時也會開單裁罰，並通知車主限期領回。

車主獲悉愛車違規被拖吊保管後，可馬上去警方的保管場繳交移置保管費辦理領回，另行繳納罰款。

如果屆期車主仍不來領車，交通隊最後還會公告3個月，期滿就依法拍賣掉。

民進黨新竹縣議員何建樺關切任意丟棄的報廢車有損市容。（記者黃美珠攝）

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