選校也要看交通！高捷發表「四色」版高中職分布圖

高捷發表「四色」版高中職分布圖。（高捷提供）

2025/06/07 09:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運發表新版高雄地區高中職校與捷運相對位置圖，以4種顏色對應目前4組軌道系統，讓近期將選填志願的國中畢業生多一個參考條件，除為自己爭取學生客群，也讓鄰近大眾運輸的學校更有吸引力。

高捷陸續發表多次高中職校分布圖，今年已4種顏色對應目前4組軌道系統並在校名前顯示，讓人清楚了解學校最靠近哪處大眾運輸，紅色代表高捷紅線、橘色代表高捷橘線、綠色是輕軌、藍色是台鐵。

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分布圖中涵蓋49所公私立高中職，連屬於軍校的中正預校也列入，即使沒有大眾運輸可直接抵達的學校，也會納入與軌道的相對位置，例如旗山高中、六龜高中、岡山農工、林園高中，其中8校擁有「雙色」，代表有兩套大眾運輸可到。

高捷向學生喊話，現在選校不只看課程，更要看交通，歡迎多利用大眾運輸上下學，離捷運或輕軌站只要幾步路，通勤超省力，學生省時、家長也放心，環保又安全，且幾乎不怕塞、不怕遲到。

網友留言「敲碗大學版」、「高雄會越來越方便」、「覺得輕軌系統要遍及大馬路取代一些幹線公車系統」，還有網友幫母校宣傳「母校高雄新興高中臨近中央公園站，並有多路公車行經，歡迎各位踴躍填志願」。

高捷發表新版高中職校分布圖搶攻學生客群，圖為輕軌通勤場景。（資料照）

高捷發表新版高中校分布圖，提供國中畢業生選填學校參考，圖為學生搭大眾運輸通勤場景。（記者王榮祥攝）

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