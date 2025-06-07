國民黨智庫：近9年高級中等學校學生學籍喪失率成長近3倍

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2025/06/07 10:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，根據教育部統計，103至111學年度高級中等學校學生學籍喪失人數與占比持續上升，從103學年度的1萬1168人、1.36％，成長到111學年度的2萬1619人、3.81％，學籍喪失占比成長近3倍，顯示高級中等學校學生在學習過程中可能面臨許多挑戰，教育部應該提出具體對策，協助學生穩定就學。

此外，陳學聖表示，以111學年度為例，學籍喪失原因以「修業年限期滿」占比最高，達44.65％，其次為「因休學期滿辦理放棄、廢止學籍」，佔25.71％，再次之為「主動辦理放棄學籍」，佔23.56％；若觀察學生休學原因，可以發現「志趣不合」連年位居首位，103至111學年度高級中等學校休學的學生中，每年都有超過4成因志趣不合而休學。

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陳學聖說，無論是人數或占比，都顯示高級中等學校學生中斷學習的情形持續增加，而且學生因為「志趣不合」而休學的占比偏高，可能反應出當前高級中等教育的學習內容，與學生個人興趣、適性發展之間有所差距，他質疑，這些喪失學籍的學生後續流向為何？教育部是否有追蹤機制？

陳學聖呼籲教育部深入瞭解高級中等學校學生中斷學習的因素，尤其是「志趣不合」現象所反映的問題，而且教育部有責任提出具體可行的對策，強化學生支持機制，打造更貼近學生需求的教育環境，協助提升學生學習動機與就學意願，才能達成賴清德總統日前在畢業祝福影片中所強調的「勇敢追夢、自在遨翔」。

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