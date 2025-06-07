31名諾貝爾獎得主將來台 台大新設天文物理中心

台大校長陳文章在校務會議中說明，為慶祝台大百年，邀請諾貝爾獎得主來台，與重要大學一起合作，今年11月到5月將有31位諾貝爾獎得主來台。 （記者林曉雲攝）

2025/06/07 09:40

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣高教界年底將閃閃發光。國立台灣大學今天（7日）召開校務會議，校長陳文章在會中說明，為慶祝台大百年，邀請諾貝爾獎得主來台，與重要大學一起合作，今年11月到5月將有31位諾貝爾獎得主來台，首場在11月10日，企業贊助一年2000多萬元經費。台大亦將新設天文物理中心。

陳文章表示，台大與世界和平基金會合作，搭建跨域頂尖交流平台，陸續邀請不同領域諾貝爾獎得主來台，與國內重要學研機構師生及社會人士進行講座、交流互動。

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陳文章說明，目前已成立台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會，共有17所大學、14家企業（每年贊助2250萬元，至少5年）及工研院，並擬定4項未來重點業務推動項目（諾獎講座交流、諾獎深度合作、諾獎深耕教育與聯誼會運作）。

陳文章也說明，6月10日將宣布台大新設天文物理中心，主要由理學院物理系和梁次震研究中心等負責，一年經費約有150萬歐元，其中國科會20萬歐元，初期規劃5年。

此外，為落實總統賴清德揭示的台灣產業發展方向，全力提升「人工智慧」、「生醫科技」及「海洋科技」等領域國際競爭力，教育部首度推動「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，一年投入3億元，台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學及中山大學共5所國立大學，預計新設6間「國家重點領域頂尖研究中心」，以因應產業人才需求與前瞻科技發展，今年8月114學年即上路。

台大將新設「人工智慧」和「先進生醫」頂尖中心，陳文章表示，配合教育部補助金額的一成，預計一年投入500萬元經費。

陳文章也表示，教育部由上而下推動「區域合作延續」、「人才培育課程革新」及「研發突破」三大策略，其中，「區域合作延續」及「人才培育課程革新」分由研發處及教務處徵求計畫及審議中。

目前台大境外學位生佔比一成，如加上短期境外學生佔比18％至20％，外籍老師佔比是9％，陳文章表示，近5年至10年約有25％老師退休，努力聘用外籍老師。整體經費去年225億元，學費未漲，建教和捐贈有增加。

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