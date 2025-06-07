大雪山賓館餐廳斥資整修 恢復午餐、住宿8月陸續開放

大雪山賓館預計八月起陸續開放。（記者張軒哲攝）

2025/06/07 09:24

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假將至，不少民眾安排家庭出遊，台中市大雪山國家森林遊樂區是避暑勝地，自今年4月1日起配合住宿餐飲ROT委外，相關設施全面整修。惠來大雪山股份有限公司今日指出，已完成餐廳裝修作業，自6月4日起正式提供午餐服務，遊客期待的住宿部分預計於8月份先開放整修完成的部份區域。

大雪山國家森林遊樂區餐廳整修工程斥資近1500萬元，全面翻新內外部設施，包括牆面與天花板重新粉刷、地板翻新、用餐區桌椅更新、取菜區與廚房設備全面汰舊換新，整體空間更加舒適明亮。

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此外，為提升環境品質與用餐安全，亦增設多項環保與安全設施，包含油煙水洗機與靜電處理設備，有效淨化廚房油煙與異味，維持大雪山清新空氣品質；大型廚餘處理機，每日最多可處理120公升廚餘，轉化為堆肥積材回收再利用，減少吸引野生動物，保護生態；瓦斯監測與警報系統，即時偵測瓦斯濃度，提升廚房安全性，確保遊客與工作人員安心用餐。餐廳於6月4日起恢復午餐服務，採自助式供應，內容豐富多樣，包含主食、冷盤區、沙拉吧、果汁、咖啡等飲品，並搭配精緻甜點。

此外，備受關注的住宿服務已進入最後籌備階段，預計將於今年8月至9月陸續開放小木屋等客房，以提供更完整的旅遊體驗，其餘住宿區域則預定於年底前全面完工開放。

大雪山遊樂區餐廳整修後，環境較為明亮。（記者張軒哲攝）

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