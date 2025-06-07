熱帶擾動將成首颱「蝴蝶」？最接近台灣時間？各家分析一次看

前氣象局長鄭明典分享衛星雲圖指出，「垂直風切偏大」的情況很不利颱風發展，目前暫時還看不到對流趨明顯的整合，「要看颱風，那就還需要再等等，看後續環境風場的變化！」（圖擷自臉書）

2025/06/07 08:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，預估本週末至下週有熱帶擾動發展的機率，氣象專家分析，目前各國模式的看法仍有分歧，但也有一些共識，像是熱帶擾動強度有再增強與發展的趨勢，目前預估往台灣東部外海通過的機率最高，最接近台灣的時間則是落在下週四、五。至於是否會發展成為今年首颱，則須持續密切觀察。

氣象署指出，本週末至下週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，惟發展強度及位置仍有不確定性，將持續密切觀察熱帶系統發展動態，以及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。

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天氣風險公司資深顧問吳聖宇昨晚透過「天氣風險 WeatherRisk」粉專指出，目前連熱帶擾動都還不明顯，還只是一些散亂的系統，目前預估要到週末之後才會慢慢組織起來，目前各國模式對其模擬都還是比較大範圍、結構比較鬆散的情況，強度可能不是很強，但在下週有機會增強為今年第一號颱風，有機會達到輕度颱風的等級。

吳聖宇表示，至於另一個共同點則是轉向的路徑，目前預估11日（下週三）就會靠近，最接近台灣的時間落在12日至13日（下週四、五）之間，目前來看影響台灣的機會不低。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前位於菲島東部外海的熱帶擾動92W，各國數值模式對其預報掌握的看法仍有分歧；尤其是熱帶擾動的路徑、強度及生成變化等，這也會連帶干擾到後面的影響程度。

不過「林老師氣象站」也表示，各國模式也有一致的共識，像是熱帶擾動強度後續均有再增強與發展的趨勢；在環境駛流場的導引下，往台灣東部外海通過的機率最高；熱帶擾動或颱風遠離後，並未引進顯著的西南氣流等。

「林老師氣象站」也提醒，13日至15日（下週五至下下週日）期間，若有安排前往日本的活動行程，建議出發前多留意颱風相關資訊。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，下週菲律賓東方有熱帶擾動發展，掠過台灣東北部海面，其後有水氣跟隨。美國模式（GFS）亦有類似模擬，但在時間及空間上的分布、差異很大，對台灣構成的威脅、程度不同，顯示有「不確定性」，具體發展需持續觀察模式調整。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文指出，包含熱帶擾動92W與93W，現階段同屬於同一個廣大的低壓帶，預期未來幾天會逐步整合成單一系統，不過這場「擾動大亂鬥」過程相當混亂，整合難度高，也讓系統的發展速度變得緩慢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年首颱「蝴蝶」是否如期誕生，後續又要飛去哪？仍取決於整合情況，變數非常大。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，以目前模式來看，靠近台灣的機率提升，但最終是親近還是擦肩而過，還得再觀察幾天。

前氣象局長鄭明典發文分享衛星雲圖時則提到，高雲雲頂的紫色區塊都被拉的「長長的」，表示高層有強風。因為地面較少強風，高層大片的強風區，幾乎就可以直接推論「垂直風切偏大」，此情況很不利颱風發展，所以暫時還看不到對流趨明顯的整合，「要看颱風，那就還需要再等等，看後續環境風場的變化！」

「林老師氣象站」發文指出，目前位於菲島東部外海的熱帶擾動92W，各國數值模式對其預報掌握的看法仍有分歧；尤其是熱帶擾動的路徑、強度及生成變化等，這也會連帶干擾到後面的影響程度。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文指出，包含熱帶擾動92W與93W，現階段同屬於同一個廣大的低壓帶，預期未來幾天會逐步整合成單一系統，不過這場「擾動大亂鬥」過程相當混亂，整合難度高，也讓系統的發展速度變得緩慢。（圖擷自臉書）

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