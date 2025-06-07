今高溫上看36度各地防午後雷陣雨 北部、山區防局部大雨

今日氣溫方面，各地高溫普遍為31至34度，南部近山區局部會來到36度左右高溫，感受悶熱。氣象署也對台南、高雄發布高溫資訊。（資料照）

2025/06/07 06:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（7日）環境持續吹偏南風，清晨至上午中南部有局部陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴，午後留意各地有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，並且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，各地高溫普遍為31至34度，南部近山區局部會來到36度左右高溫，感受悶熱。氣象署也對台南、高雄發布高溫資訊，提醒中午前後為黃色燈號，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。至於各地低溫普遍為25至27度。

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氣象署提醒，今晚起金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚起金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日、下週一環境為偏南至西南風，清晨至上午中南部局部地區有短暫陣雨，而其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，週日北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

下週二至下週三白天環境逐漸轉為偏東至東南風，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週三晚起至下週四低氣壓接近，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

下週五受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一風向為偏南風至西南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 25 ~ 32 27 ~ 31 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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