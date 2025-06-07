06/07 各報重點新聞一覽

立委王育敏辦公室主任何博倫被聲押禁見。（記者林宜樟攝）

2025/06/07 06:37

自由時報

罷綠連署涉造假 國民黨嘉縣黨部書記長、王育敏主任收押

嘉義地檢署偵辦罷免民進黨嘉義縣立委陳冠廷幽靈連署案，昨天將國民黨嘉縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏服務處主任何博倫聲押禁見獲准。身兼嘉縣黨部主委的王育敏表示，檢調大陣仗查辦罷免連署案，她覺得司法資源被錯置。是否擔心也會被傳喚？王回應「這是不可能的事情，因為我從來沒有參與過任何偽造文書的案件」。

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平均學力進步 國中會考待加強首次低於6％

國中教育會考昨日公布成績，十七．二萬名考生中，一萬六五四七名考生拿到五Ａ精熟級、佔比九．五九％，其中五四一人拿到五Ａ寫作六級分，待加強五Ｃ考生有九九九九人、佔比五．八％。教育部國教署長彭富源表示，會考開辦十二年以來，今年五Ｃ比率首次低於六％，顯示國中生平均學力有明顯進步。

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衝撞路檢點 2警受傷 攜毒通緝犯拒捕 警開12槍擊斃

卅六歲詐欺通緝犯蔡炳昇，昨天凌晨零時駕駛白色轎車循台北市建國高架道路南往北方向行駛，行經大安警分局設置的臨檢點時被攔下，通緝身分曝光後竟駕車衝撞，導致兩名員警分別受到頭部大面積撕裂傷及手部等處挫傷，警方連開十二槍制止，蔡男身中兩彈不治，車上發現喪屍煙彈、安非他命毒品；蔡男有毒駕前科，不排除再犯毒駕，將剖驗追查。

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聯合報

川普、馬斯克撕破臉 正式公開決裂

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今正式公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」，甚至指控川普在艾普斯坦檔案的名單上；對此，川普五日表示，不在意馬斯克和他撕破臉，但他對馬斯克感到失望。

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美匯率操縱國 我續列觀察…與日、韓、陸等並列

美國財政部五日公布半年度匯率政策報告，將台灣、日本、南韓、中國大陸等九國列入觀察名單。美國財政部指出，報告雖然未將中國標記為匯率操縱國，但中國的匯率政策和行為仍不夠透明化。中央銀行表示，台灣雖被列為觀察名單，但長期以來與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍在良好的基礎上繼續交換意見。

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中國時報

川馬核爆級分手 權與錢對決

美國總統川普與全球首富馬斯克的「兄弟情」正式公開決裂！兩人5日在社群平台上脣槍舌劍、互相攻擊。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克稱，「如果沒有我，川普早就輸掉大選」、「真是忘恩負義」。他並首次表態，支持川普被彈劾。川普則指馬斯克「瘋了」，還揚言終止政府與馬斯克簽訂的合約。

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美示警 台外匯干預應有所限度

美財政部公布半年度「匯率政策報告」，台灣雖續列匯率操縱觀察名單，但美方也示警，台灣外匯干預應有所限度並讓貨幣走勢符合經濟基本面；中央銀行6日表示，我國因觸及美方三項檢視指標中的兩項，被列為觀察名單；對於新台幣日前升值風暴，央行再次強調，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國並未要求新台幣升值，長期以來，我方與美國溝通管道順暢。

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國中會考各科精熟級與待加強人數百分比對照表

詐欺通緝犯蔡炳昇昨天凌晨駕車，行經台北市建國高架道路警方架設的路檢點被攔下，通緝身分曝光竟駕車衝撞，警方連開12制止，蔡男身中兩彈不治。（記者鄭景議翻攝）

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