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    傻眼！蔣萬安下令管色情扭蛋 娃娃機照樣出現「男性生殖器」

    西門町的萬年大樓內，有不少夾娃娃機內放置男性生殖器造型的吊飾，提供給民眾夾取。（記者楊心慧攝）

    西門町的萬年大樓內，有不少夾娃娃機內放置男性生殖器造型的吊飾，提供給民眾夾取。（記者楊心慧攝）

    2025/06/07 06:05

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    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員柳采葳日前在市政總質詢揭露扭蛋機竟夾藏情趣用品「按摩棒」吊飾，市長蔣萬安當場下令由商業處統籌管理並研擬稽查裁罰機制；但在蔣萬安下令後，除扭蛋機外，西門町竟有夾娃娃機中毫不避諱的陳列男性生殖器造型吊飾、按摩棒吊飾等商品，甚至有孩童駐足觀看，家長直呼根本教壞小孩。

    柳采葳5月29日在市政總質詢拿扭蛋給蔣萬安開，沒想到蔣萬安打開竟是18禁成人用品「按摩棒」的吊飾，柳采葳更說詢問台北市六個局處，卻互踢皮球，說扭蛋機不歸他們管，蔣萬安當場下令，針對新興機台暗藏色情，扭蛋機問題未來由商業處主責，並要求各局處研議如何稽查、裁罰。

    但除扭蛋機外，夾娃娃機也有不少18禁成人用品的吊飾；記者本月1日實際走訪西門町的萬年大樓內，就有不少夾娃娃機內放置男性生殖器造型的吊飾，提供給民眾夾取，更有未滿12歲的小孩在娃娃機周邊看物品，也有家長直呼在夾娃娃機內放如此露骨的物品並不妥當，認為市府應要有所把關。

    台北市商業處表示，娃娃機屬選物販賣機，但扭蛋機不屬選物販賣機也不屬自動販賣機範圍，目前扭蛋機的部分，市長已下令研議機制並管理，針對娃娃機，社會局可依《兒少福利權益保障法》處理。

    台北市社會局表示，依據《兒少福利權益保障法》第43條，任何人不得販賣、交付或供應有害其身心健康之暴力、血腥、色情、猥褻等物品給兒童及少年；若裡面放置成人用品就會依法裁處，依法可罰2到10萬，但首次通常都會是2萬元。

    針對西門町萬年大樓的夾娃娃機出現18禁成人用品的吊飾，據了解，社會局已派員稽查，正在陳文後續會請其陳述意見並下架。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    西門町的萬年大樓內，有不少夾娃娃機內放置男性生殖器造型的吊飾，提供給民眾夾取。（記者楊心慧攝）

    西門町的萬年大樓內，有不少夾娃娃機內放置男性生殖器造型的吊飾，提供給民眾夾取。（記者楊心慧攝）

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