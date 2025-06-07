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    稽查難落實？ 扭蛋、夾娃娃機藏色情僅能靠民眾檢舉

    台灣各地商圈、地下街、捷運站等，隨處可見扭蛋機及夾娃娃機，若暗藏色情物品，目前主要仍是靠民眾檢舉為主。照片為男性生殖器造型的吊飾（記者楊心慧攝）

    台灣各地商圈、地下街、捷運站等，隨處可見扭蛋機及夾娃娃機，若暗藏色情物品，目前主要仍是靠民眾檢舉為主。照片為男性生殖器造型的吊飾（記者楊心慧攝）

    2025/06/07 06:10

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    〔記者楊心慧／台北報導〕台灣各地商圈、地下街、捷運站等，隨處可見扭蛋機及夾娃娃機，不過若暗藏色情物品，目前主要仍是靠民眾檢舉為主；另外，若是18禁成人用品的吊飾、模型，用途並非是18禁成人用品，恐無法開罰，僅能勸導業者，屬法規漏洞；台北市商業處表示，將請社會局提出問題，本次研擬稽查裁罰機制的同時將一併討論。

    扭蛋機、娃娃機暗藏色情，放置會震動的按摩棒吊飾或是男性生殖器吊飾，且很多扭蛋的內容物沒有中文標示，現階段僅能靠民眾檢舉。

    台北市商業處指出，目前會以行政區的概念，每年到每區至少進行一次巡查，也會在扭蛋機、娃娃機的地點貼上宣導海報。

    商業處表示，這次會藉著全面檢討的機會，讓權責更清楚，並請各地方的主管機關，如地下街、商圈等或是請機台的廠商，幫忙宣導及巡察，從源頭宣導、提醒如成人用品的物品不能放置，針對地下街、賣場、百貨、商圈等熱區或特定區域加強稽查，依法不能陳列的商品，主管機關強制要求下架。

    另外，針對外觀雖露骨，但用途並非是18禁成人用品，恐無法開罰，商業處說明，將請社會局提出相關問題，將於檢討會議中討論。台北市社會局表示，若有這種狀況，社會局在發函同時，會請業者先行下架，大多業者都會配合。

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