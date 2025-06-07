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    情色商品現身娃娃機 業者鑽漏洞、北市府難裁罰

    夾娃娃機內容物五花八門，甚至出現十八禁成人用品「按摩棒」吊飾。（記者楊心慧攝）

    夾娃娃機內容物五花八門，甚至出現十八禁成人用品「按摩棒」吊飾。（記者楊心慧攝）

    2025/06/07 06:08

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    〔記者楊心慧／台北報導〕台灣各地隨處可見夾娃娃機，部分機台卻暗藏情色商品，明顯遊走法律邊緣，如西門町萬年大樓就有不少夾娃娃機台，擺放男性生殖器及按摩棒吊飾；據台北市社會局統計，今年收到夾娃娃機相關檢舉共5件、僅裁處1件，未開罰的多為外觀看似裸露，實際內容非情色用品，等同鑽法律漏洞，台北市社會局針對情色模糊地帶的產品，將進行行政指導，正式函告要求調整。

    夾娃娃機內容物五花八門，甚至出現十八禁成人用品、男性生殖器，甚至是裸露的女性公仔；記者本月1日走訪西門町的萬年大樓，有不少夾娃娃機放置男性生殖器造型及按摩棒吊飾。

    根據台北市社會局統計，2023年收到檢舉共12件、裁處7件，佔比58.3％；2024年檢舉共13件、裁處8件，佔比61.5％；今年檢舉共5件、裁處1件，佔比20％；整體來說裁處比例不算高。

    台北市社會局說明，通常收到檢舉，會先派員查看，並找負責人做陳述意見，過去有案例是盒子外觀看似是情趣用品，但裡面放的是內衣，也無法開罰；另還有女性樣式較為裸露的公仔娃娃，衣服甚至可拆卸，但業者稱是如芭比娃娃般的玩具，一樣無法開罰，也就是說仍需看物品的用途才能評估是否違法。

    針對裁罰僅六成，社會局坦言，部分業者確實會採模糊地帶，今年被裁罰的業者，就是擺放成人用品挨罰，另外4件未被裁罰的業者，並未有明顯犯法的事證，因非情色用品而無法開罰。

    社會局指出，雖然無法開罰，但若認定業者是踩線或是在模糊地帶邊緣，目前還是可用公權力發函指導，也就是《行政程序法》的行政指導，雖說不是罰錢，但能正式函告建議指導，要求調整。

    針對模糊地帶無法開罰等問題，台北市商業處表示，將於市府跨局處的檢討會議中討論。

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    夾娃娃機內容物五花八門，甚至出現十八禁成人用品、男性生殖器。（記者楊心慧攝）

    夾娃娃機內容物五花八門，甚至出現十八禁成人用品、男性生殖器。（記者楊心慧攝）

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