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    台南國際芒果節開跑 首場「芒著開趴料理賽」開始報名

    台南芒果創意料理不拘形式。（南市農業局提供）

    台南芒果創意料理不拘形式。（南市農業局提供）

    2025/06/06 23:59

    〔記者楊金城／台南報導〕2025台南國際芒果節首度推出「芒著開趴料理賽」，即日起開放報名，號召全台料理好手發揮創意，以台南芒果為主角，創作出兼具風味、創意與文化特色的料理作品。

    台南市農業局指出，芒果料理競賽採靜態發表展示形式，不限料理類型，甜點、飲品、主餐、醬料、冷盤皆可參賽，參賽者需以台南芒果為主軸，融合如鳳梨、地瓜、火龍果、黑豆等台南特色農產，展現台南豐富的農產，提升農產價值。

    台南愛文芒果不僅深受國內消費者喜愛，更遠銷海外，農業局說，5月台南芒果搶先在全台新光三越展開預購活動，新鮮直送日本，並開放全台宅配，也在台南香格里拉遠東飯店舉辦台南熱帶水果國際採洽會，吸引來自10國16家買主與國內38家業者進行145場次洽談，預估商機高達1790萬美元，後續將安排國外買主走訪在地產區。

    2025年台南國際芒果節即將登場，由芒果創意料理賽開場，農業局指出，期望藉由這項競賽，推廣台南芒果等優質農產，並鼓勵在地青年與產業發展接軌，激發產業創新與餐飲多元發展的可能性。

    「芒著開趴料理賽」6月28日將在台南楠西區玫瑰綠柏園舉辦，3人1組報名至6月12日，活動當天除了精彩的芒果料理展示，還有市集展售、芒果料理品嘗、樂團演出，報名可上台南市農業局官網、台南國際芒果節官方粉絲頁查詢。

    台南芒果創意料理不拘形式。（南市農業局提供）

    台南芒果創意料理不拘形式。（南市農業局提供）

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