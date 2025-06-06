「台北民歌新浪潮」蘇來、許景淳、董運昌合體 粉絲重溫80年代嗨翻

蘇來、許景淳合唱，董運昌伴奏。（記者董冠怡攝）

2025/06/06 23:53

〔記者董冠怡／台北報導〕「台北民歌新浪潮」系列活動台即將於6月8日劃下休止符，星期五晚上小週末，百人齊聚河岸留言西門紅樓，聆聽吉他手董運昌伴奏，詞曲創作者蘇來、美聲天后許景淳同場飆歌，合唱「浮雲遊子」、「月琴」等膾炙人口的歌曲，帶領觀眾重溫80年代的美好時光，現場歡呼、掌聲、安可不絕於耳，還有人帶珍藏的黑膠唱片來要簽名。

活動長達2小時，上半場董運昌指彈鋼弦吉他，以「秋蟬」開場，接著演奏「漁唱」、「小茉莉」、「你是我的回憶」、「再別康橋」與「七月涼山」等10首曲子，讓人聽得如癡如醉，台灣民歌之母陶曉清、音樂製作人丁曉雯、台北市副市長林奕華都到場。

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中場休息結束，蘇來一登場，台下婆婆媽媽們瞬間大喊「好帥！」讓他聽得樂不可支，蘇來先以結合詩人席慕蓉優美文字的「傳言」暖身，然後「化妝師」、「漁樵問答」、「不能言語」、「偈」輪番登場，加上他的歌詞美學啟蒙曲「我家門前有小河」、與許景淳現場合唱「浮雲遊子」及「月琴」，意猶未盡，最後在粉絲點歌下，無彩排現場高歌「讓我與你相遇」，劃下完美句點。

週六在永康公園演出

林奕華說，今天到河岸留言西門紅樓欣賞董運昌演奏，與蘇來老師演唱經典民歌，不只是喚回了青春的記憶，更是一種跨越時代的感動。適逢民歌誕生50周年，市府串聯 Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等具音樂現場演出專業的空間業者，共同發起「台北民歌新浪潮」活動，共17家業者聯合響應。活動期間從5月1日到6月8日，舉辦超過40場演出、60組跨世代藝人的多元音樂演出，明天（7日）在「永康公園」還有精彩民歌演出，大家可到永康街人本城市假日漫步區同樂。

卡司包含跨領域頂尖演奏家組成的金秋大樂隊，純管樂搭配節奏組樂器，帶來國、台語經典或流行歌曲，爆發力十足；藝人sulysalt將用清新療癒的嗓音，引領聽眾走進詩意旋律；藝人嚴梵則透過真摯歌聲訴說城市、土地與生活情感連結，跨世代音樂演出，串聯城市地景與在地音樂場域，讓滿載青春記憶的民歌五十，響徹大街小巷。

董運昌連彈11首曲子，台下聽得如癡如醉。（記者董冠怡攝）

現場聚集百人，台北市副市長林奕華也在場聆聽。（記者董冠怡攝）

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