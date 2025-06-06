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    阿里山「力行山莊」閒置 林業署規劃ROT活化

    力行山莊地理位置好，林業署嘉義分署規劃ROT模式活化，引進民間資源重建重新營運。（林業署嘉義分署提供）

    力行山莊地理位置好，林業署嘉義分署規劃ROT模式活化，引進民間資源重建重新營運。（林業署嘉義分署提供）

    2025/06/06 23:53

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區力行山莊，原由嘉義縣阿里山鄉民眾服務社承租使用，2010年10月31日合約到期未續約仍占用，林務局嘉義林管處（現林業及自然保育署嘉義分署）提告要求返還，2021年嘉義分署勝訴定讞，將力行山莊收回，目前閒置。為活化力行山莊，嘉義分署規劃以ROT（重建—營運—移轉）模式活化，提供餐飲及住宿服務，正辦理可行性評估，估計興建成本需6500萬元，預計明年中辦理招商。

    力行山莊建築面積857.34平方公尺，總樓地板面積1138平方公尺，原做為訓練、社員住宿等使用，由於閒置多年，外牆潮濕產生青苔，地下一樓的天花板雨水滲漏、板材脫落情形，還有與使用執照不符情況；一、二、三樓因空氣潮濕，有油漆剝落、裝修壁紙變色並產生黴斑，及天花板板材脫落、漏水、變形、木地板潮濕腐壞等問題。

    嘉義分署委託惇陽工程顧問有限公司評估規劃，考量力行山莊位於阿里山車站前，阿里山林業鐵路全線通車後，阿里山國家森林遊樂區住宿需求增加，未來可搭配自然山林、在地文化、放鬆身心三大主軸，適合做青年旅館使用。興建成本預估6500萬元，初步規劃一樓設置露天平台、咖啡廳、行政空間，二至三樓提供14間上下舖客房，以及廁所、淋浴空間、茶水間、洗衣間、機電空間、儲藏室等，地下一樓可作為餐廳、員工休息室、儲藏室，估計可供約80人住宿。

    嘉義分署長李定忠表示，力行山莊年久失修，除外牆須整修翻新，還須結構耐震補強及設置無障礙設施、地面排水設施、污物設施、消防改善，希望藉由引入民間資金及專業進行修繕、活化營運，目前依促進民間參與公共建設法辦理ROT案，5月29日舉辦公聽會，預計9月完成可行性評估，明年3月完成先期規畫，明年8月辦理招商。

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