桃園龍源國小畢業傳情 「9九藏茶」許下10年之約

桃園市龍潭區龍源國小今天舉行「9九藏茶」畢業典禮系列活動。（龍源國小提供）

2025/06/06 23:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區龍源國小今天舉行「9九藏茶」畢業典禮系列活動，畢業生們在感恩與祝福中，親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，再封存珍藏自製茶葉，不僅是清香茶韻，更是青春記憶與未來的承諾，另以在校所學的茶道，布置感恩茶席，感恩貴賓及師長對他們的期許與栽培。

副市長蘇俊賓也與畢業生一同許下「10年之約」，約定10年後重返母校，開封這罐今天親藏的茶葉，一起細品當年的純真與感動。

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蘇俊賓表示，藏茶活動不僅深具茶鄉文化的精神傳承，更是食農教育與鄉土認同的創新典範，他勉勵畢業生，龍潭是桃園市著名的茶鄉，所生產的桃映紅茶更是桃園之光，期許畢業生有朝一日能成為新時代的茶青，將在地的茶文化與技藝發揚光大，讓茶鄉持續茁壯，在國際上揚名。

校長陳梅蓉表示，9九藏茶是龍源國小給予畢業生祝福的傳統儀式，期許一場結合茶鄉文化、教育與未來承諾的「9九藏茶」活動，為龍源國小畢業生們，寫下最具香氣與情感的青春詩篇。

龍源國小畢業生親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，再封存珍藏自製茶葉。（龍源國小提供）

龍源國小校長陳梅蓉（左）表示，「9九藏茶」是龍源國小的給予畢業生祝福的傳統儀式。（龍源國小提供）

桃園市副市長蘇俊賓與畢業生一同許下10年之約，約定10年後重返母校，開封親藏茶葉。（龍源國小提供）

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