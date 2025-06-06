「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」又得獎 奪2025英國IAA倫敦設計大獎

「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」大型黑白時尚系公共藝術，透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」轉化的幾何造型，詮釋西拉雅國家風景區內各類型景點與特色農產品的「風、土、山、水、人情味」。（西拉雅提供）

2025/06/06 22:50

〔記者楊金城／台南報導〕觀光署西拉雅國家風景區管理處在台南官田遊客中心大草地設置黑白時尚色系公共藝術品「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」，去年榮獲美國繆斯國際設計大獎（Muse Design Awards） 景觀設計-雕塑設計類別銀獎；今年再傳捷報，拿下2025英國IAA倫敦設計大獎（London Desidn Awards） 景觀設計-雕塑設計類別銀獎。

「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」由獲得多項國際設計獎的藝術家陳昱良設計創作，以大西拉雅觀光圈品牌「仙境西拉雅Touching SIRAYA」為概念，創作大型黑白時尚系同名品牌公共藝術，透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」轉化的幾何造型，將西拉雅區內各類型景點與特色農產品，搭配黑白圖紋的古字和符號重新詮釋，傳達仙境西拉雅「風、土、山、水、人情味」的景點特色，以西拉雅語Tabe（意思：你好，嗨）融入作品名稱，呈現多元民俗元素又帶有時尚設計感。

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西拉雅管理處處長許主龍說，西拉雅官田遊客中心占地11公頃，其中大草原景觀是亮點，公共藝術設置位置特別挑選在大草坡上，不僅結合大草原的美景特色，更可為民眾增添遊玩、休憩點。

西拉雅管理處在4月舉辦西拉雅森活節吸引將近10萬人次遊客，接下來將推出西拉雅夏日好chill系列活動，許主龍說，就是期待能讓大眾真心感受到「仙境西拉雅」比你想的還好玩。

「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」大型黑白時尚系公共藝術，透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」轉化的幾何造型，詮釋西拉雅國家風景區內各類型景點與特色農產品的「風、土、山、水、人情味」。（西拉雅提供）

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