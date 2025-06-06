到屏東大鵬灣看「歷年主燈」！多個願望一次滿足

主燈模型一字排開，一次滿足燈迷追燈的心願。（鵬管處提供）

2025/06/06 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2019年舉辦「台灣燈會」再度翻紅的大鵬灣國家風景區，當時也被指定為歷屆主燈模型典藏所，大鵬灣國家風景區管理處發揮巧思結合遊客諮詢功能，併入遊客中心，今天遊客中心正式開幕，36屆的主燈模型是一應俱全，官員笑說「多個願望一次滿足」。

大鵬灣國家風景區管理處所屬的大鵬灣遊客中心今年暑假重磅升級，除展示全國唯一的台灣燈會主燈模型展，而大修過的遊客中心潔白外觀，在綠水的映射下，天空又是晴朗的藍天白雲，令人心曠神怡，也在今天起正式提供全新「漂浮綠洲」輕食服務，結合在地特色食材，為前來屏東的旅人打造一處夏日清涼綠洲。

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全新登場的「漂浮綠洲」輕食區選用屏東在地優質食材，如屢獲世界巧克力比賽金牌的可可製品及東港特產櫻花蝦，研發出可可風味咖啡、可可茶葉蛋等多款別具風味的輕食與飲品，充分展現屏東豐富的農漁產特色。不論是家庭出遊、情侶約會或單車旅人，都能在此找到一份屬於自己的屏東味。

遊客中心並沿續2019年台灣燈會的任務，同步展出全國唯一的「台灣燈會主燈模型常設展」，集結歷年台灣燈會主燈縮小模型，讓遊客一次飽覽36屆台灣燈會，是認識台灣燈會藝術的重要窗口。

大鵬灣遊客中心營業時間為上午9點至下午5點；「漂浮綠洲」輕食區營業時間上午10點30分至下午6點30分，6月30日前推出每日限量優惠「潮潟可可餐」，追蹤「漂浮綠洲」粉絲專頁留言還可參加套餐抽獎！仲夏期間更值得前來體驗，享受綠意盎然的潟湖風光，品味屏東在地的熱情與美味。

大整過的遊客中心潔白外觀，在綠水的映射下，天空又是晴朗的藍天白雲，令人心曠神怡。（鵬管處提供）

大整過的遊客中心潔白外觀，在綠水的映射下，天空又是晴朗的藍天白雲，令人心曠神怡。（鵬管處提供）

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