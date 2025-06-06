解決南部AI人才缺口！陽明交大進駐高雄蓮潭會館 9月授課

陽明交大將在7月進駐蓮潭會館。（高市水利局提供）

2025/06/06 22:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕陽明交大將在7月進駐蓮潭會館，今日高市副市長林欽榮會同陽明交通大學趙經理，視查舊蓮潭會館與人發中心補強以及整修進度，預計今年6月中完成第一階段建物補強整修作業，供陽明交大團隊如期進駐。

由於台灣AI與半導體人才長期集中於北部，隨著高雄半導體產業快速發展，對高階人才的需求日益殷切。為解決南部人才缺口，高雄市與中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，選定高鐵左營站附近、鄰近台積電高雄廠的左營蓮潭國際會館、公務人力發展中心及舊左中校地作為園區基地，積極爭取陽明交通大學、清華大學進駐設立分部。

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其中公務人力發展中心暨蓮潭國際會館舊址為「國家重點領域校際研教園區」第一期工程，期待後續陽明交大的進駐引領高雄AI及半導體產業發展並培育產業高階人才，為本市育才、留才、攬才。

水利局表示，規劃校址建築物經結構技師公會耐震評估報告指出需進行補強工程，且為營造良好教學環境，除補強工程外，亦將內部空間進行整體重新配置以符合國立陽明交通大學需求。

水利局說明，工程經費約5.85億元，工程去年12月24日開工，目前進度仍持續超前，預計今年6月中完成整建補強工程之階段性任務，並於今年9月交由陽明交大開班授課使用，整體工程預計於今年底完工。

高市副市長林欽榮（中）會同陽明交通大學趙經理，視查舊蓮潭會館與人發中心補強以及整修進度。（高市水利局提供）

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