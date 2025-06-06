捨明星高中讀高職 彰化高商林澤宏統測勇奪設計群全國榜首

彰化高商校長陳定宏說，林澤宏拿下全國設計群統測榜首，朝著夢想前進。（彰化高商提供）

2025/06/06 22:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高商廣設科學生林澤宏從小成績就很好，但他喜歡畫畫，決定聽取心中的聲音，勇敢追夢，放棄明星高中選讀高職，今年統測勇奪設計群全國榜首，將就讀台北科技大學設計相關科系，向夢想邁進。

彰化高商校長陳定宏說，林澤宏念員林市的明倫國中美術班，不只畫畫得獎，連學業成績也很棒，國中會考成績可以進入台中的明星高中，但他都不為所動，家人也尊重他的興趣與選擇，以第一志願進入彰商廣設科就讀。

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林澤宏指出，雖然他有念美術班的底子，但是高一面對龐大的課業壓力，還是差點喘不過氣來，還好在老師帶領下，終於可以兼顧學業與廣設的相關作業，在統測考試，也能拿到好成績。

林澤宏的明倫國中美術班導師曾冠博、彰商廣設科導師王維楨都說，澤宏是個非常清楚知道自己興趣的學生，不只有設計夢，有勇氣追夢，更有能力去實現夢想，如今終於可以進入設計相關科系的大學，美夢成真。

彰化高商指出，今年統測交出漂亮成績單，除了設計群拿到全國第1、3、4名；在商管群，國貿科林宥溱是全國前3名：外語群的田婕妤統測成績642.5也是名列前茅。全校統測在總級分70級分以上者有12人，單科滿級分94人次，所有科目有7成以上達全國前標。

彰化高商林澤宏拿下全國統測設計群榜首，師長都與有榮焉。（彰化高商提供）

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