台金航線一位難求 立榮增開11架次加班機時間曝光

因應台北、金門航線一位難求，立榮航空六月增開十一架次加班機。（記者吳正庭攝）

2025/06/06 21:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，近期台北往返金門航線旅客持續攀升，為紓解航班一票難求情形，立榮航空今天開始，增開6月台北往返金門加班機共11架次，請旅客注意航班時間。

縣府也提醒，由於航班機位難求，公布的增班時間可能出現售完情況，籲請鄉親及早預訂。

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縣府表示，根據交通部金門航空站統計，金門航線5月有多日載客率達90%以上，甚至滿載，不僅影響金門居民返鄉權益，也對地區觀光旅遊形成壓力。

縣府觀光處指出，因應近期往返台北、金門航線旅客需求殷切，引起多位縣議員關切，縣長陳福海要求觀光處協調交通部民航局與立榮航空公司爭取加班機，立榮同意增開班次。

縣府表示，6月加班機時間如下：

一、加班日期：6/6、6/13、6/20、6/27。加班航線：（一）台北 → 金門：18:45 起飛。（二）金門 → 台北：20:40 起飛。

二、加班日期：6/8、6/15、6/22、6/29。加班航線：（一）台北 → 金門：17:00 起飛。（二）金門 → 台北：19:00 起飛。

三、加班日期：6/9、6/18、6/23。加班航線：（一）台北 → 金門：16:30 起飛。（二）金門 → 台北：18:30 起飛。

縣府提醒，航班資訊可能因航空公司營運調整有所異動，旅客可至立榮航空公司官網（http://www.uniair.com.tw）或洽客服專線：（02）2508-6999查詢最新資訊，及早規劃行程。

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