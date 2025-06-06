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    超越逆境!總統教育獎學生鄒芷琳、鄭睿煜 會考拚出好成績

    總統教育獎「奮發向上獎」得獎學生鄒芷琳（圖右二）拿到5A、作文5級分的好成績，師長都引以為榮。（蔣秉芳提供）

    總統教育獎「奮發向上獎」得獎學生鄒芷琳（圖右二）拿到5A、作文5級分的好成績，師長都引以為榮。（蔣秉芳提供）

    2025/06/06 22:37

    〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕國中會考放榜，彰化縣2位獲得總統教育獎「奮發向上獎」學生，其中藝術高中國中部鄒芷琳拿到5A、作文5級分的好成績，溪湖國中鄭睿煜，則考出39級分的好表現。

    彰化藝術高中校長蔣秉芳表示，鄒芷琳認為念書就是把握時間，專注去念，就可以考出好成績。而該校音樂班的學生李曉樂，不只國中會考考出5A10+作文滿級分的成績，低音提琴獲得縣賽第2名，語文競賽全縣作文第4名，非常多才多藝。

    彰化縣教育處表示，全縣今年共有5位榜首，也就是45級分（5A++）且寫作測驗6級分，45級分則有26人。

    竹塘國中莊淽甯同學拿下45級分、作文5級分，不只考試考得好，還曾獲得第16屆全日本鐵道模型大賽最佳品質獎。

    彰安國中體育班曾勇奪中正盃曲棍球比賽國中女子組全國冠軍，今年有5位女同學的成績達到彰女錄取門檻，籃球隊、田徑隊和普通班也有5A以上的好成績，擁有運動與念書的雙能力。

    彰興國中今年45級分、作文5級分有2人，預估彰中、彰女以上可達34%，作文6級分有8人，全校作文4級分以上超過9成。

    彰泰國中今年45級分、作文5級分有1人，預估上第一志願高中將超過3成，9成以上可以上公立學校，作文5級分以上有19%，4級分以上有87%。

    彰化藝術高中國中部音樂班學生李曉樂（圖右），考出5A10+作文滿級分的成績，更是低音提琴好手。（蔣秉芳提供）

    彰化藝術高中國中部音樂班學生李曉樂（圖右），考出5A10+作文滿級分的成績，更是低音提琴好手。（蔣秉芳提供）

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