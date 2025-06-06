台北動物園傳噩耗！42歲非洲象「美代」離世

台北動物園非洲象「美代」今離世。（台北動物園提供）

2025/06/06 21:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園傳噩耗，42歲非洲象「美代」今（6日）出現脫水情形，體溫也偏高，在治療過程突坐下無法再站立，經評估無法恢復正常生理機能，動物園決定進行人道處置；晚間「美代」離世。

動物園表示，今年二月起，照養與醫療團隊發現「美代」出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療，持續投予關節保護藥物及進行行為觀察；不過，6月3日「美代」突出現情緒與行為異常，並顯現出緊張及退縮反應，同時伴隨體溫升高，醫療團隊隨即投予抗生素進行治療。

請繼續往下閱讀...

今天上午，「美代」顯示脫水情形，體溫也偏高，獸醫立即為牠進行輸液，補充水分與電解質；不過在治療過程中，「美代」突然坐下後就無法再自行站立；醫療照養團隊立即召集人力支援，嘗試協助其重新站起，可惜經多次努力仍無法改善其狀況，「美代」體力急遽衰退中。

動物園在徵求國際AZA大象專家意見，並緊急就相關資訊進行研判，確認「美代」已無法恢復正常生理機能，持續治療恐加劇其痛苦，經審慎評估後決定進行人道處置，讓「美代」有尊嚴地離開。

動物園表示，謝謝「美代」一起陪伴我們的時光。

「美代」在治療過程中突坐下無法再站立。（台北動物園提供）

動物園工作人員嘗試協助「美代」再站起來。（台北動物園提供）

台北動物園42歲非洲象「美代」。（台北動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法