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    金門爆食品中毒! 食用畢典餐盒18國中生腸胃不適 13人就醫後返家

    衛生局追查產品供應商製作流程，並進行抽驗與採樣。（金門縣衛生局提供）

    衛生局追查產品供應商製作流程，並進行抽驗與採樣。（金門縣衛生局提供）

    2025/06/06 21:13

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天傳出18人食品中毒，都是6月4日地區某國中學生，吃了該校畢業典禮後提供的麵包餐盒，陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀，其中5人未就醫，13人就醫後症狀輕微返家休養，衛生局已採樣送驗，結果最快1週出爐。

    衛生局表示，6日上午接獲某國中及衛生福利部金門醫院通報，有5人出現疑似食品中毒症狀；經過調查，患者人數陸續增加至18人，其中13人前往就醫，經治療後症狀均屬輕微，返家休養。衛生局立刻要求餐盒供應商停業接受調查。

    家長反映，有聽說該校發出餐盒內的起酥蛋糕有發霉情形，但也有的餐盒內沒有該品項蛋糕，因此學生不適的症狀是否與發霉蛋糕有關？仍待衛生單位檢驗結果。

    衛生局表示，經查該供應商是購買多家烘焙產品，再自行組合餐盒內容交貨給學校。製造廠商包括金門縣3家、桃園市1家的產品。餐盒內容有隨機組合手工燕麥餅乾、小起酥蛋糕、法蘭西手工羊角、檸檬蛋糕、杯子蛋糕等。

    衛生局表示，除追查金門縣各產品供應商、製作流程及貯存溫度，也針對學校留樣餐盒食品及製作場所進行抽驗與採樣，均已寄送台灣本島實驗室進行檢驗分析，結果最快1週出爐，後續將綜合檢驗結果，若確認屬於食品中毒事件，將依「食品安全衛生管理法」開罰，可處6萬元以上、2億元以下罰款。

    衛生局提醒，依據歷年統計，5至10月是食品中毒高發季節，高溫潮濕環境有利細菌滋生，若食品烹調或保存不當，極易引發食品中毒事件。民眾應注意食材購買後立即冷藏或冷凍，避免冰箱過度儲存造成冷卻效果下降。

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