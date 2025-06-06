充實一夏！桃園市暑期營隊 6大主軸305項活動線上報名

桃園市政府年度暑期營隊明天起開放報名，7名義興國小學生扮演小小導覽員邀參與。（記者黃政嘉攝）

2025/06/06 22:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府教育局為培養學生多元智能與國際素養，連3年打造跨校、跨階段、跨領域的暑期營隊品牌，今年以「2025 Smart Peach 桃趣探索中」為主題，新納入聯合國永續發展（SDGs）議題，6大主軸營隊共計305項活動，明天中午12點開放線上報名。

桃園市暑期營隊今天在平鎮區義興國小舉行啟動儀式記者會，7名義興國小學生扮演小小導覽員，連結在地景點，與市長張善政提問、互動，氣氛熱絡，今年暑假營隊擴大辦理，涵蓋「科技、科普、生命品德、藝文、健體與永續」六大主軸營隊，總名額較去年增加逾4成，預估總參與學生將首度突破5萬人次，活動學校遍布全市13個行政區，參與對象涵蓋幼兒園到高中。

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義興國小校長馮立縈舉例，學校7月1日到3日的「閱在地．躍國際」營隊，結合雙語特色及永續城鄉目標，以「閱讀家鄉，以書帶路」為理念，帶領學生走出戶外，像到桃園市兒童美術館，邊探索、邊學習，期待未來學生成為小小雙語導覽員。

張善政說，今年不但再次邀請國立自然科學博物館前館長孫維新以「當阿緹米絲遇上嫦娥」為題，談論月球科學與人類太空發展歷程，更邀請曾任台灣大學副校長張慶瑞以「當量子科技遇上人工智慧」為題，啟發學生思辨AI與量子科技未來應用，盼學生們能從其中體會時代脈動，激發自主學習動機；營隊主題適應各種不同性向的學生，讓大家探索平常在學校無法接觸到的課程面向，盼學生多累積不同知識，孕育為桃園市驕傲的下一代。

教育局指出，今年度暑假營隊藉公私協力模式，引進頂尖師資，提供幼兒園到高中各階段學生多元選擇，展現跨域統整的教學設計與實作精神，引領學生了解科技趨勢、強化科普素養，培養接軌國際的優秀人才。

報名網址：https://web.sfes.tyc.edu.tw/TYCFUN/

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