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    兼顧農業與生態 台東射馬干大排整治與知本濕地共存

    （記者黃明堂攝）

    （記者黃明堂攝）

    2025/06/06 20:16

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本地區射馬干大排治理計畫因下游涉及知本濕地問題，延宕數年未解，遇颱風豪雨農田極易淹水，農民盼盡速能整治，多位縣議員也關切。縣府建設處長蔡勝雄表示，問題卡在保育團體憂心濕地失去水源，經不斷溝通已達共識，將採直排入海，但尾水會有部分注入濕地，修正計畫已呈報水利署，待核定後即可爭取經費展開整治工程。

    射馬干大排是知本地區重要灌溉及排洪渠道，平時僅有少量水流，但遇豪雨，溝水暴漲汜濫，易往兩側低漥農田積水，造成作物受損；這條大排也是知本濕地水源，在出海口積水形成濕地，吸引水鳥，但農民卻對濕地反感，因為整治大排的計畫一直卡在這裡，過去曾發生數次民眾私自雇怪手開挖渠道將濕地水排乾。

    縣議員陳政宗及吳景槐對射馬干大排治理計畫遲遲未決表達關切，指濕地保育固然重要，但不能犧牲農民生計，盼盡速解決農田排洪與知本濕地生態衝突問題。

    縣府建設處長蔡勝雄說，縣府數年前就完成「射馬干排水系統治理計畫」送水利署審查，但水利署很重視保育團體的意見，擔心下游採用直接排入大海，會造成依賴大排水源的知本濕地乾涸，因此退回縣府修正。縣府與農民及保育團體再多次溝通，決定採用折衷方案，仍採直排入海，但保留部分水源注入濕地，既可降低農田積水風險，也可保持濕地需水。

    蔡勝雄說，射馬干治理計畫修正案已送進水利署，待獲得核定通過並公告後，縣府就會依治理計畫線，分段爭取工程經費，進行整治及增築防汛道路。

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