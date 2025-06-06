台東校長遴選14位調動 15位連任原校

台東教育處。（記者黃明堂攝）

2025/06/06 19:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣114學年度國民中小學校長遴選委員會辦理第一階段現職校長遴選作業。經委員會遴選決議，共計34名校長通過遴選，其中續任2名、留任3名、連任15名、轉任他校者14名。

縣府教育處表示，今年申請退休的國中校長共計2名，分別為寶桑國中游數珠校長及鹿野國中李紹平校長；國小校長則有3名申請退休，分別為蘭嶼國小夏曼．威廉斯校長、南王國小洪志彰校長及大南國小朱慧清校長。縣府特別感謝5位校長多年來對教育工作的深耕與付出，在職期間致力於提升教學品質與學校發展，為教育貢獻良多。另，三和國小及富岡國小共2校校長職位出缺，縣府已依據相關規定辦理國中小校長遴選作業，並公告遴選結果如下：

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一、 國小校長續任者：豐榮國小毛慧莉校長、岩灣國小李怡宏校長，共計2名。

二、 國小校長留任者：寶桑國小李倩鈺校長、大溪國小林智皓校長、龍田國小吳耀仁校長，共計3名。

三、 國中小校長連任者：桃源國中曾仁宗校長、海端國中吳宏龍校長、椰油國小陳淑雯校長、光明國小徐淑委校長、復興國小彭志宏校長、新生國小張經緯校長、溫泉國小温上德校長、都蘭國小羅治鈞校長、介達國小林鴻祥校長、錦屏國小黃俊瑋校長、鹿野國小鍾明宏校長、寧埔國小胡利明校長、崁頂國小古仁發校長、樟原國小鄭惠芬校長、永安國小林宜茂校長，共計15名。

四、 國中小校長轉任他校者：寶桑國中楊明政校長、賓茂國中徐湘平校長、鹿野國中王淑冠校長、南王國小利張嘉華校長、大南國小徐凱齡校長、海端國小吳運全校長、初來國小郭惠珍校長、霧鹿國小李建興校長、三和國小廖允伶校長、富岡國小李俊德校長、忠孝國小姚乃仁校長、東河國小謝孟修校長、竹湖國小高志翔校長、信義國小陳文玲校長，共計14名。

教育處進一步指出，大武國中、綠島國中、公館國小、關山國小、蘭嶼國小、朗島國小、長濱國小共7校將列入第二階段遴選學校，第二階段遴選開放儲備校長及曾任校長送件申請，相關表件可至教育處網站下載使用。

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