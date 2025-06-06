高馬定期航班首航 高市府補助方案曝光

高雄、馬祖定期航班今天首航，連江縣長王忠銘率縣府一級主管、北竿、南竿、東莒及西莒鄉長，偕同議會議長張永江等議員，歡迎高市府團隊和首航遊客。（記者蘇福男攝）

2025/06/06 19:46

〔記者蘇福男／高雄－馬祖報導〕高雄、馬祖定期航班今天首航，高市府秘書長郭添貴在南竿機場首航典禮宣布，每年將補助設籍高市在馬祖服役、求學民眾4趟次航班機票，每趟次1500元，約有500人受惠。

高馬定期航班首航今上午11點15分從小港國際機場起飛，於中午12點47分降落馬祖南竿機場，連江縣長王忠銘率縣府一級主管、北竿、南竿、東莒及西莒鄉長，偕同議會議長張永江等議員，歡迎高市府團隊和首航遊客，郭添貴並代表市長陳其邁致贈「敬軍款」予陸軍馬祖防衛指揮部，感謝官兵長年駐守離島、捍衛國土的無私奉獻。

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王忠銘語重心長表示，睽違20年，高馬航線終於再次復航、夢想成真，他說，這是國、民兩黨難得的共識，在中央、地方政府與兩黨立委通力合作下完成的艱鉅任務，縣府也歡迎所有馬祖鄉親組團到高雄欣賞好山好水，透過此定期航線開放，高馬航班將一帆風順。

高馬航線由華信航空營運，初期預計每週提供1班往返服務，為南部地區旅客開啟前往馬祖旅遊的新選擇，進一步縮短台灣本島與馬祖之間的距離，便利性大幅提升。

連江縣府表示，馬祖夏季重頭戲「馬祖夏趣」系列活動，將於6至8月熱鬧登場，活動包括立槳（SUP）體驗活動，結合「海上看馬祖」主題，串聯夜間觀光亮點「微光馬祖」系列活動和「海上看東引」、「海上看莒光」航線體驗、大坵賞鹿等行程。

高雄、馬祖定期航班首航，高市府秘書長郭添貴（左3）率團抵達馬祖南竿機場，受到連江縣長王忠銘（左2）熱烈歡迎。（記者蘇福男攝）

高雄、馬祖定期航班今天首航，連江縣政府在南竿機場舉辦「高馬啟航．夢想成真」首航典禮迎客。（記者蘇福男攝）

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