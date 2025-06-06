彰化陽明國中「跆拳道美少女」踢進榜首 罕病兒42級分要念資訊科

彰化市陽明國中體育班「跆拳道美少女」楊昀瑾，考出5A++、作文6級分的滿級分成績。（黃耀萱提供）

2025/06/06 19:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國中會考放榜，彰化市陽明國中體育班「跆拳道美少女」楊昀瑾，考出5A++、作文6級分的滿級分成績；而罕病兒蔡冠翔考出42級分的好成績，因在全縣國中技藝競賽拿到電腦輔助製造組第1名，將捨彰中就讀彰師大附工資訊科。

楊昀瑾表示，她從小就讀大成國小就學跆拳道，還在縣長盃拿過黑帶一段第1名，剛進國中時，成績大約只有校排前20名，後來成績才慢慢進步到前幾名。這次作文她寫的是自己的跆拳道運動生涯，她每每比賽輸了就會受到打擊，也因為爭取全中運參賽資格失利而垂頭喪氣，但如果要繼續挑戰，就要突破舒適圈，這次一舉拿下6級分，未來以進入彰化女中數理資優班為目標。

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蔡冠翔指出，他有罕見疾病多發性骨骺發育不全症，無法跑跳，但他喜歡念書，中山國小畢業拿到議長獎，進入國中後，發現自己在電腦資訊與機械有興趣，每星期都會特別撥出時間去上技藝課程，這次考試除了英文拿A，社會拿A+，其它都是A++，作文5級分，憑著對電腦的熱愛，將就讀彰師大附工資訊科。

而陽明國中林泰宏則考到5A++、作文5級分，考前靠著拚命刷題，衝出好成績，除了學業以外，他也是校內國樂社的大提琴手，拿過全縣英語朗讀第3名。巧合的是，林泰宏與蔡冠翔是中山國小同班同學，兩人也都是新住民子女，林泰宏的媽媽來自中國，蔡冠翔的媽媽來自越南，而林泰宏將選擇台中一中就讀，鑽研最愛的物理天地。

陽明國中校長余立焜表示，陽明國中今年30級分以上的人數達到30%，也就是預估可以上第一志願，最重要的是，學生在會考交出亮麗成績單，在社團與運動也一樣出色，體育班導師黃耀萱用心，讓體育班也能出榜首。

楊昀瑾不只是會考榜首，也是跆拳道高手。（記者劉曉欣攝）

楊昀瑾不只是會考榜首，也是跆拳道高手。（記者劉曉欣攝）

罕病兒蔡冠翔，考出42級分的好成績。（記者劉曉欣攝）

彰化市陽明國中今年會考有榜首楊昀瑾（圖右二），還有表現優異的新住民之子蔡冠翔（圖左二）、林泰宏（圖左一），校長余立焜（圖左一）與體育班導師黃耀萱（圖右一）都與有榮焉。（記者劉曉欣攝）

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