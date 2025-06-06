天天等晚自習國三生搭末班車「暖爸」公車司機：服務是職責也是幸福

芳苑國中學生歐伯承（左）親手製作卡片，感謝每天等他的員林客運司機楊文對（中）。（芳苑國中提供）

2025/06/06 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕有你真好！彰化縣芳苑國中國三學生歐伯承準備會考，每天晚自習到8點半才搭公車回家，而末班車時間也是8點半，員林客運司機楊文對得知，每天默默多等5分鐘，等歐伯承上車才發車。歐伯承有客運司機接送，錄取中正預校第一志願。畢業前夕，歐伯承親手做卡片致謝，校方也頒發感謝狀感謝楊文對，稱讚他是芳苑國中學生的守護者。

芳苑國中是彰化縣最西邊的學校，歐伯承家住二林鎮，搭公車通學。芳苑公所站的末班車是晚上8點半，與晚自習結束時間幾乎重疊，他每天匆匆收拾書包走到站牌，幾乎都已超過發車時間，然而司機楊文對總是默默等候，從不催促，歐伯承也經常是該站唯一乘客。

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芳苑國中歐伯承 寫卡片感謝

今年4月某一天，歐伯承生病請假，未搭乘公車。楊文對等了好久，始終不見人影，擔心歐伯承是否發生意外，趕緊聯繫學校，才知道他生病。歐伯承隔天得知深受感動，也才知道原來公車司機每天多停5分鐘等他上車，就是為了安全送他回家。

「真的很謝謝司機大哥」，歐伯承說，過去覺得搭公車只是生活一環，沒想到公車司機一直關心他的安全，讓他體會到人跟人之間關懷有很多種方式，決定親手做一張卡片給司機，寫著「「謝謝您願意等我，長大後我也要像你一樣，把這份愛傳下去。」

歐伯承昨天在校長黃天助陪同下，到員林客運二林站親手將卡片交給楊文對，校方也頒發感謝狀。楊文對則謙虛地說，自己也有兩個孩子曾經搭公車求學，因此更能體會偏鄉孩子的不容易，以「爸爸的心情」接送這些孩子，讓他們能安全準時返家。

芳苑國中也在臉書發文感謝這份善行：「每天晚上，當多數人已準備休息，您卻依然駕駛著熟悉的巴士，穿梭在二林與學校之間，接送學生平安返家。您不僅準時，更時刻留意孩子是否順利上車，深怕孩子錯過末班車求助無門，讓我們深感安心與感動。這不只是一段車程，而是一份對孩子的守護與責任。」

員林客運楊文對：大部分司機都很好 我只是比較幸運被讚揚

不少網友感動留言，「有你真好」、「最棒的生活教育」、「感謝司機溫暖守護」。楊文對也留言回應：「其實大部分的司機都很好，我只是比較幸運被讚揚。服務大眾是司機的職責，也是一種幸福，不是嗎？」

黃天助說，學校推動晚自習制度，協助經濟弱勢學生準備升學，而司機這份默默守候的善行，讓偏鄉求學路多了一份溫度，也讓孩子知道，在這條夜歸路上，有人默默為他們守候。

芳苑國中臉書發文感謝司機楊文對，稱讚他是芳苑國中學生的守護者。（翻攝芳苑國中臉書）

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