非視覺方式走讀 視障者用心看見台南之美

台南市佑明視障協進會視障朋友走出戶外，在志工的陪伴下，以非視覺方式順利完成走讀體驗台南。（圖由尹仲平提供）

2025/06/06 20:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市佑明視障協進會視障朋友今天下午以非視覺方式，走讀台南具代表性的文化景點，包括安平樹屋、搭船暢遊台南運河，透過導覽員的精彩解說，讓視障朋友用心看見台南之美。

這項視障朋友走讀台南體驗活動，由台南市揚權愛心慈善協會主辦、救國團台南市永康區團務委員會承辦。這次共邀請台南市佑明視障協進會等視障朋友約30人，在多達約40名志工的陪同下，走訪台南安平樹屋和暢遊台南運河。

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活動過程中，視障朋友透過觸覺、聽覺與嗅覺，在志工的引導下，體驗安平樹屋自然與歷史融合的空間特色，並透過導覽人員的生動敘述，感受這座百年遺跡所承載的時代故事。隨後的運河遊程，視障朋友在解說員的導覽下，感受水流拍岸、風聲與城市聲景的變化，也進一步認識府城運河昔日的商業興盛與蛻變。

佑明視障協進會副理事長尹仲平表示，這次參與的成員，絕大多數是全盲的視障朋友，他們平常很少出門，感謝主辦單位及各贊助單位舉辦這麼有意義的活動，讓大家可以走出門，腳踏實地踏在這塊土地上，感受土地的富饒，還有土地的故事，尤其很多人是第一體驗搭船，大家都很開心興奮。

揚權愛心慈善協會理事長劉秀敏表示，期望透過此次活動，不僅讓視障者能突破感官限制，重新建構對城市空間的感知，也讓更多人理解非視覺經驗的獨特價值與意義，一同參與見證台南這座具包容性與人本精神的友善城市。

台南市佑明視障協進會贈送感謝狀，感謝主辦單位及贊助單位的協助，讓障朋友有機會走出戶外感受台南土地的故事。（圖由尹仲平提供）

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