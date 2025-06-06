桃園捷運綠線潛盾機+1 從G06陽明運動公園挺進台鐵桃園車站

綠捷GC02標第4台潛盾機從G06站啟動鑽掘（桃園市捷工局提供）

2025/06/06 19:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線GC02標地下段，第4台潛盾機昨天自G06陽明運動公園站正式啟動鑽掘，展開長約1200公尺，深約40公尺的地底鑽掘任務，發進構築隧道，是將來捷運列車從G07站往G06站行駛的下行線，與台鐵桃園車站接軌，未來捷運與台鐵間轉乘只需數分鐘。

捷運工程局長劉慶豐說，GC02標負責八德地區G02站到G07桃園車站間地下段施工，第4台潛盾機預預計明年4月抵達G07桃園車站，G06站除了第4台潛盾機持續向G07站推進，G06陽明運動公園站今年將依續再發進3台潛盾機，分別構築G06站往G05站下行線及下行線、G06站往G07站上行線。

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劉慶豐說，捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南到八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通兩條隧道，GC02標到年底將有7台潛盾機7箭齊發，10條潛盾隧道預計後年全部貫通，為2030年捷運綠線主線全面通車做好準備。

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