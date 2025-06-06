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    長榮與波蘭航空共用班號 轉機到華沙更方便

    長榮航空與波蘭航空合作共用班號。（長榮航空提供）

    長榮航空與波蘭航空合作共用班號。（長榮航空提供）

    2025/06/06 19:10

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空6月9日起與同為星空聯盟的波蘭航空合作共用班號，範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園-成田、桃園-維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙-維也納航線。繼2022年米蘭和慕尼黑開航後，長榮航空透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至華沙蕭邦機場（WAW），提供旅客更多航班選擇，持續布建歐洲航網。

    長榮航空說，旅客可透過長榮航空官網購買每天由桃園飛往維也納的航班，搭配波蘭航空每天營運維也納-華沙航班，轉機到華沙。波蘭旅客也可搭乘波蘭航空班機到維也納後，轉乘長榮航空直飛桃園，或選擇經由日本成田銜接長榮航班來台。

    長榮航空指出，台灣與波蘭2015年完成通航協定後，雙方尚未有直航航線，不過在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作的契機下，促成首次共用班號合作，補足台灣至波蘭的航空連結，也為長榮航空布建東歐航網奠定里程碑，未來雙方有望進一步擴大合作連結華沙與桃園，增加旅客行程選擇。

    隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球布局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區也成為企業關注的新興市場。長榮航空說，與波蘭航空的共用班號合作，不僅強化台灣與東歐的連結，也有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，讓產品組合多元化、航網彈性擴張，進一步提升長榮在歐洲市場的品牌能見度與競爭力。

    長榮航空首席副總經理廖至維說，長榮航空2013年加入星空聯盟以來，便致力於與盟友建立緊密合作關係，與波蘭航空共用班號正是夥伴關係經營的成果。這次聯營合作，讓台灣及波蘭兩地往返更便利，也進一步促進雙邊觀光及商貿往來，熱絡台、波情誼。

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