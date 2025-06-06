45年紀錄恐中斷！南投天受宮「帝爺公蛇」遲未現身 卻出現蜈蚣大軍

南投名間鄉天受宮「帝爺公蛇」，持續45年每年端午前後都會現身入廟，惟今年仍未見蹤影。（資料照）

2025/06/06 19:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉天受宮主祀玄天上帝，又稱「帝爺公」，往年該廟在端午節前後常有蛇類入廟，因而被稱「帝爺公蛇」，惟「靈蛇」持續現身45年，今年過了端午還未現蹤，反而出現蜈蚣大軍，令信眾相當驚奇。

天受宮宮主陳政雄指出，該宮成立已有50年，過去蛇類常在端午前後出現在廟內，持續至今已有45年，但今年卻未現身，前幾年曾有端午過後1個月才出現，今年靈蛇是否再現，還有待觀察。

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不過近日該宮旁邊空地，雨後卻出現大量蜈蚣，以前只有零星出現，但這次卻是多達20多隻，有信眾得知稱是「帝爺公兵將演化而來」，也有人說是「下雨天出來呼吸」，甚至有人說是「災變的前兆」，但無論如何，萬物皆有生命，不去干擾牠就好。

對此，玉山國家公園管理處保育研究技士林文傑說，蜈蚣在中低海拔較常見，像園區的南安、梅山地區都有，研判大量出沒的原因，可能是連日大雨，導致生活在落葉堆、腐植層下的蜈蚣，因棲地淹水才會大量跑出來，待雨後就會回到棲地。

他也說，民眾若看到蜈蚣出現，代表當地生態豐富，鮮少人為破壞，因蜈蚣會吃昆蟲，且需有足夠食源才能支持蜈蚣棲息，若有蜈蚣跑進住家切勿驚慌，只要用掃把將蜈蚣掃入畚斗再帶到戶外野放即可，不用刻意攻擊消滅。

南投名間鄉天受宮「靈蛇」今年尚未現蹤，反而廟旁空地出現蜈蚣大軍。（陳政雄提供）

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