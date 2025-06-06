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    慘! 10多隻翠鳥遭鳥網卡死 屏縣府派員查看

    翠鳥卡死在鳥網。（屏東鳥友提供）

    翠鳥卡死在鳥網。（屏東鳥友提供）

    2025/06/06 18:53

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣竹田鄉德修淨寺附近發生10多翠鳥遭到鳥網卡死的情形，屏東鳥友發現後通報，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷希望縣府能前往查緝及拆除鳥網，縣府農業處表示，已派員前往現場查看，了解是否為合法的鳥網。

    黃蜀婷表示，翠鳥又稱為魚狗，英文則是 Kingfisher 捕魚之王，在台灣為普遍的留鳥，出現於河口、湖泊和山區溪流等各種水域環境包括魚塭，昨晚屏東鳥友通報10多隻翠鳥卡網死，已通報屏東縣政府處理，之前在嘉義布袋有養殖戶在魚塭架設捕鳥網，許多鳥被纏住慘死，當地政府派員立即勘查並要求養殖戶立即拆除，針對附近還有多處魚塭架設捕鳥網，限期全數拆除。

    養殖戶若非法架設鳥網以至鳥類卡網死亡，依野生動物保育法規定，若是捕捉到一般類野生動物，將面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若捕捉到保育類野生動物，除了要面臨6月以上、5年以下有期徒刑外，得併科20萬以上、100萬元以下罰鍰。

    防止鳥類危害魚塭有許多方式，包括漁民可以吊掛廢棄光碟、插旗幟、驅鳥機器裝置等方法，民眾若有防治鳥害需求不懂之處，也可詢問該縣市管理單位尋求協助。

    飛行中的翠鳥。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    飛行中的翠鳥。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    卡死在鳥網的翠鳥。（屏東鳥友提供）

    卡死在鳥網的翠鳥。（屏東鳥友提供）

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