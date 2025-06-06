雨天外出怎麼穿才不會濕腳？ 一票人狂推「這個」最實用

網友抱怨，最近只要外出，鞋子都會被雨水淋濕，看到不少人推薦購買雨靴或雨鞋，他好奇是否真的實用。示意圖。（資料照，美聯社）

2025/06/06 21:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期受到滯留鋒面影響，導致全台天氣不穩定，多地出現短時強降雨，不少民眾外出時面臨落湯雞的狼狽情況。一名網友日前發文抱怨，最近只要外出，鞋子都會被雨水淋濕，看到不少人推薦購買雨靴或雨鞋，他好奇是否真的實用，該文一出，掀起網友熱烈討論，還紛紛貢獻各種防濕訣竅。

該名網友3日在PTT以「騎車的上班族會買雨鞋嗎」為標題PO文，開頭便直言最近幾天下雨，每次出門與回家，雙腳、鞋子都濕一片，但騎車前換拖鞋、到目的地再換鞋，又讓他覺得很麻煩，看到有人推薦雨鞋或推薦，聲稱在下雨天時很實用，但自己又不確定是否真的很防雨水，於是決定上網詢問各方的看法。

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該文曝光後，掀起許多網友熱議，其中有不少人大推穿「拖鞋」，認為不僅方便也不怕淋濕，「拖鞋最好用」、「買拖鞋就好了，雨鞋超級沒用」、「雨衣都會發臭了，雨鞋應該更容易，還是拖鞋實用」。然而，也有人警告雨天穿拖鞋外出很危險，「最好不要穿拖鞋光腳騎車，摔一次腳趾斷了，比香港腳和什麼皮膚病都無法挽回。」

另有其他人推薦各種實用的防雨裝備，「騎車雨褲＋鞋套才是王道」、「長筒的，好用好脫，拖鞋腳會溼，穿襪子不方便」、「我買套在鞋子上的防水登山套就可以適用所有鞋款」、「2、3年前日貨連線買的雨靴穿到現在沒後悔過，超推」、「之前碰過7-11有賣專門套腳的雨衣還不錯，用那個再把雨褲遮好」。

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