宜蘭唯一會考滿級分 國華國中楊子玄勤刷題不藏私

國華國中楊子玄（中）是今年宜蘭縣唯一會考滿級分，校長林顯宗（右2）與學務長游贊薰、導師張淑君及家長會長黃鐙弘合影留念。（記者王峻祺攝）

2025/06/06 19:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國中會考成績出爐，今年全台5A++、作文6級分，均比去年銳減，宜蘭滿級生學生也從3人降為1人，國華國中楊子玄成為全縣唯一，非資優班的他，考前半學期勤刷考古題，還不藏私樂於向同儕分享解題技巧，未來將北上填讀建國中學，朝教育領域發展，想要作育英才，報答學涯中曾經助他向學的恩師。

宜蘭縣今年會考成績，獲得「5A++、寫作6級分」學生有1人、「5A++以上」5人、「5A+以上」53人、「5A以上」139人。一舉拿下宜蘭唯一滿級分的國華國中楊子玄，就讀普通班，自律的他每天按規學習，在校認真努力聽講，回家做好複習本分，假日則固定和媽媽騎單車出遊，讓生活過得充實又有效率。

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今年會考作文試題普遍考生認為難度高，楊子玄卻取材於自己，投射成考題內的2隻倉鼠，為未來學涯選擇出路進行優劣分析，不僅透過寫作過程解惑，立定到縣外就學志向，清晰的敘述脈絡及懇切的思辨內容，讓他順利拿下6級分。

楊子玄說，幾番抉擇下，最後決定到台北就學，雖然有可能會無法適應陌生的學習環境，但更能有機會及相關資源，獲得學習養分，感謝師長鼓勵，在寫作、數學解題上不斷提點，因心中已有這些模範老師的印記，未來也將朝教育界發展，向他們看齊。

導師張淑君說，楊子玄學習態度積極，上課相當認真，更是嚴以律已，得知他有意願赴北就讀，就希望他能以建中為第一志願，相信一定能夠遇強則強、一帆風順。

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