屏東家扶新增5戶寄養家庭 給孩子溫暖避風港

寄養家庭宣誓，提供受創孩子溫暖避風港。（屏東家扶提供）

2025/06/06 20:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東家扶中心今天舉辦「114年新進寄養家庭授證儀式」，為5戶新加入的寄養家庭頒發授證書，象徵他們正式成為守護孩子的重要力量，家扶中心主任黃朝宗表示，感謝5戶家庭願意敞開家門，為孩子帶來一個溫暖的避風港，一個讓孩子感到安全、有依靠，也能重新出發的地方。

授證的5戶寄養家庭，分別是陳進福與柯岑葳、曾信傑與李垣蓁、曾國華與尤秀鑫、陳一豪與黃淑雯、柯一郎與羅素蘭，他們雖然來自不同生活背景，卻都有一顆願意陪伴孩子走過低谷的心，盼能為暫時離家且身心受傷的孩子提供一個充滿愛與關懷的生活環境。

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屏東家扶表示，今年共有13戶申請，有5戶通過所有審核，目前屏東共有55戶寄養家庭，照顧著85位寄養童，雖新加入5戶，但同時也有5戶退出，寄養家庭數量不變。這些孩子中，有將近六成是有特殊照顧需求的，其中41%為未滿6歲的幼童，寄養兒少都曾有創傷經歷，照顧的挑戰也日益增加，更需要寄養家庭長時間的耐心與用心。

寄養家庭陳進福與柯岑葳夫妻說，剛開始以為只要給孩子吃飽穿暖，就能讓孩子逐漸穩定，但接手兩位特殊需求的寄養童後，才發現真正的挑戰來自孩子內心的創傷，夜間尿床、情緒不穩，讓他們幾乎夜夜清洗床單，陪伴兩個多月，孩子開心說沒有尿床了，這是孩子心裡重新建立信任與安全感的起點，而寄養家庭不只是提供一張床或一頓飯，更是一道溫暖的光，照亮孩子未來的方向。

屏東家扶為5戶寄養家庭授證。（屏東家扶提供）

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