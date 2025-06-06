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    台中首季行人死亡17人！宮原眼科前公車奪命 路口改善8個月零進度

    交通部公布今年第一季道安統計，台中市行人17人死亡，居全國之冠。圖為議員蔡耀頡質詢。（記者蔡淑媛攝）

    交通部公布今年第一季道安統計，台中市行人17人死亡，居全國之冠。圖為議員蔡耀頡質詢。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/06 18:46

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕議員蔡耀頡今天在議會總質詢指去年台中市交通死亡人數六都第一，交通部公布今年第一季（1到3月）的道安統計，台中市行人高達17人死亡，居全國之冠，蟬聯「行人地獄」之都，市府卻歸咎行人交通觀念不足。盧秀燕則回應，台中市今年交通死亡人數改善有進步，台中市是3名。

    蔡耀頡指出，台中市依舊是行人地獄冠軍，高達17人死亡，質疑市府到底有何實際作為，去年9月在宮原眼科前的路口，發生女大生遭客運業者撞死的A1事故（指車禍發生24小時內有人死亡），但該路口的改善卻被發現根本沒做，足足延宕8個月，市府團隊如何給市民「行的安全」。

    蔡耀頡再指，連發生A1事故的重要路口都要花超過8個月才去改善，全台中市路口改善又需要耗時多久才能完成，提醒市府應更積極規劃交通改善，不是等重大事故發生，才說要檢討改進。

    盧秀燕回應，A1交通事故第一名，現在是台南市（整體交通死亡人數83人），A1有很多樣態，強調台中市交通整體有進步，去年台中A1死亡人數是第一，不管其他人是否漏報，但台中市是誠實呈報，現在台南市第一，高雄市第二，台中市第三，桃園市第四。

    對於行人死亡統計17件，有12件是長者，占了6、7成，今年開發反光條，解決問題比較重要，長輩與道路無關，發生時段是清晨與晚上，是他們出來運動散步的時間，市府大量制作反光手條可掛貼在身上，也宣傳過馬路要小心。

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