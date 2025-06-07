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    他搬家喊「收衣服」好痛苦！網友公認「這件事」最讓人崩潰

    網友發文分享搬家心聲，直言光是想到就感到很疲憊，並指出「收衣服」是最痛苦的一環。打包示意圖。（情境照）

    網友發文分享搬家心聲，直言光是想到就感到很疲憊，並指出「收衣服」是最痛苦的一環。打包示意圖。（情境照）

    2025/06/07 00:05

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕搬家往往讓人身心俱疲。網友發文分享搬家心聲，直言光是想到就感到很疲憊，並指出「收衣服」是最痛苦的一環。貼文曝光後，大批網友分享經驗，最多人認為「打包」是最折磨人的關卡，抉擇要不要丟、很崩潰。

    網友日前在PTT發文提到，最近即將搬家，雖然東西還沒開始打包，心裡卻已經感到相當疲憊。他指出，整個搬家流程中最讓人崩潰的就是「打包衣服」。原以為只是簡單收納，實際上卻非常耗時，因為衣物不僅重量驚人、占空間，還得依照季節分類、裝入防塵袋。更讓人頭痛的是，常常邊收邊陷入回憶，導致進度嚴重拖延。

    原PO也分享朋友對搬家過程中最痛苦階段的看法，有人認為是搬出後的清潔工作最累人，特別是租屋族，搬完已經精疲力竭，還得跪地清馬桶、打掃環境；也有人認為「找新家」才是最麻煩的部分，尤其預算有限又希望兼顧交通與舒適條件，難度極高。原PO最後也問「大家覺得最痛苦的是哪一段」？並感嘆「希望下次搬家就是買房了」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「整理新家的時候，每次櫃子要放哪都想超久」、「清空媽媽的冰箱最痛苦……」、「大型傢俱吧，很痛苦」、「搬之前，光想到一堆東西就痛苦」、「捨不得丟，這個部分最痛苦」、「住同個地方從樓下搬到樓上，一次就覺得累死了」。

    其中，最多人認為「打包」最痛苦，「打包跟歸位都很煩，還要清潔收尾」、「打包+1，清潔真的不行找清潔公司來做就好」、「打包東西最煩，最近家裡重新裝潢真的整理到崩潰」、「每個東西打包時都要看，然後抉擇要不要丟，覺得很慢又痛苦」。

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