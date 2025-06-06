配合桃機三航施工 航站南路6/9深夜起車流改道

桃園機場配合第三航廈施工，6月9日晚間11時起，將利用離峰時段調整車流路線。桃機公司表示，由於6月9日僅深夜1小時受影響，為簡化資訊讓旅客更易理解，所以圖卡製作時，標示6月10日起。（桃機公司提供）

2025/06/06 17:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕為配合桃園機場第三航廈工程施工，桃園機場公司將調整航站南路線型。桃機公司今（6日）表示，在不影響現有營運前提下，6月9日晚間11時起，將利用機場營運離峰時段進行調整，降低對旅客影響程度，屆時請用路人配合減速慢行，並依循導引指標及人員引導行駛。

桃機公司說明，6月9日晚間11時至6月10日凌晨4時，將暫時封閉航站南路往P4停車場地下層車道進行施工，屆時請車輛依循導引指標及人員引導，改行駛第二航廈1樓車道前往P4停車場其他入口。

請繼續往下閱讀...

桃機公司指出，6月16日晚間11時至6月17日凌晨4時，將暫時封閉航站南路往第二航廈3樓報到大廳車道。請依循導引指標及人員引導，改行駛第二航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再駛入第二航廈3樓報到大廳車道。

桃機公司表示，自6月10日起，航站南路原有中間車道將封閉施工，請依循導引指標及人員引導，改行駛航站南路右側車道前往第一航廈、第二航廈1樓接機大廳接送區及P4停車場地下層入口。機場公司也將利用離峰時段進行第二航廈1樓接機大廳與3樓報到大廳接送停等區路緣標線優化作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法