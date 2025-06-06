蘭陽技術學院改辦社福基金會案 教育部近日將召開諮詢會

蘭陽技院申請改辦社福基金會案，教育部今日說明，近日將召開私校諮詢會。（資料照）

2025/06/06 17:54

〔記者林曉雲／台北報導〕蘭陽技術學院退場近3年，高教工會今（6）日指控，該校董事長劉石純、董事陳正勳等人，近來向教育部提出申請要改辦為「社會福利基金會」，以繼續握有多達17億4827萬元的退場校產，但劉、陳皆已遭法院判決與前宜蘭縣長林姿妙共犯貪污圖利罪，不適任改辦公益事業，呼籲教育部勿護航。教育部今晚回應表示，改辦社福基金會一案，依私立學校法規定，6月上旬將召開私校諮詢會，後續將依私校諮詢會建議續辦。

教育部技職司科長楊子慧說明，該校法人於去（113）年12月19日提出改辦計畫，擬變更為「財團法人宜蘭縣私立蘭陽社會福利基金會」，辦理社會福利相關業務，教育部辦理審查作業中，該案依私立學校法規定，訂於今年6月上旬召開私立學校諮詢會徵詢意見，後續將視私校諮詢會建議續辦後續事宜。

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楊子慧表示，蘭陽技術學院因少子女化浪潮招生情況不佳，難以持續辦學，教育部核定自111學年度起停辦，並提供教職員工優惠離職方案及慰助金，學生部分均已協助安置完畢，每學期並提供住宿及助學金補助，維護教職員生權益。

楊子慧指出，依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」第34條第2項規定，該校所屬法人應於今（114）年7月31日前完成恢復辦理、新設、合併或改辦事宜，屆期未完成，得自行申請或由教育部命解散。

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