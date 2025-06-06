用Google探索台灣！國外正妹連點8處街景被驚豔...結果卻笑翻網

女網紅「bellsexplores」，是一名用Google街景為主題的創作者。（擷取自IG「bellsexplores」）

2025/06/06 18:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台上一名女網紅「bellsexplores」，是一位用Google街景「探索直到發現醜陋為止」為主題的創作者。近日她探索台灣時，隨機點了8處街景，不但沒感覺到任何違和之處，還頻頻稱讚台灣的美景、文化，甚至表示「我覺得台灣是我做這個挑戰以來，最喜歡的國家，這讓我真的想去台灣玩」，不過就在最後，她點到一處充滿消波塊、十分髒亂的中部海岸，終於讓她說出「Ugly（醜陋）」結束挑戰，也讓台灣網友笑翻。

該名女網紅在TikTok和Instagram上帳號為「bellsexplores」，她的創作主題是對某國家或地區，以Google街景圖隨機搜索當地景點，並以幽默風趣的方式評價其景觀美感，當她發現某個地點不符合她的美學標準時，就會宣布「醜陋」，並停止挑戰。

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「bellsexplores」5月28日在IG上發布挑戰台灣的內容，影片一開始她點開了8處台灣街景，其中包含了東部的北大武山三角點、雲林千巧谷牛樂園牧場、屏東阿朗壹海岸以及花蓮黃金峽谷等知名景點，結果都安全過關。

而在過程中，她稱讚阿朗壹純淨的海岸，看到黃金峽谷時，更忍不住發出讚嘆聲表示：「我認為台灣是我做這個挑戰以來最喜歡的國家，這讓我真的想去台灣玩。」看到台灣的建築時，她也表示這裡的建築非常有特色，她十分喜歡。

在最後她點開了中部海線街景，看到一處堆滿消波塊、環境髒亂的海岸，現場滿是破爛木頭與雜物，讓她終於說出「Ugly」，挑戰也隨之結束。不過，她事後也在社群上發布限時動態，表示認真想去台灣玩，請大家推薦她美食和景點。由於她稱呼台灣為國家，也引發了一些崩潰中國小粉紅到留言區作亂。

對此，台灣網友紛紛表示：「原本以為第一個就會骰到鐵皮屋然後就ugly，竟然還撐了2分鐘」、「好厲害，怎麼踩都能避開地雷」、「看來我們的觀光毀在中部粽上面了」、「不得不說她還真的蠻會點的，怎麼都能點到這麼漂亮的地方」、「台北市居然點到仁愛圓環，如果點到旁邊東區的老建築的話，應該就可以提前game over了」。

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