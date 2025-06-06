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    官田國小學童種稻歡喜收割 下週謝師宴製壽司、飯糰感謝親師

    台南官田國小校內幸福農場的稻田今天（6日）歡喜割稻收成。（記者楊金城攝）

    台南官田國小校內幸福農場的稻田今天（6日）歡喜割稻收成。（記者楊金城攝）

    2025/06/06 18:39

    〔記者楊金城／台南報導〕台南官田國小學童在校內「幸福農場」種稻，田間管理4個月後，今天（6日）歡喜收成，42名應屆畢業生與社區阿公阿嬤、及農會人員並肩合作，青銀童三代一起收割傳承稻米產業文化和食農教育，別具意義。

    幸福農場的稻田只有1釐地（0.1分地），採友善耕作，稻穀也讓鳥兒分食，雖然收成只有約100台斤濕殼，但六年級生很高興收割屬於自己親手種下的第一批稻穗。

    校長陳慶林指出，收成稻穀下週也將用在舉辦畢業感恩謝師宴，製成壽司、飯糰等米食料理，用以感謝師長與家長6年來的陪伴與諄諄教誨，充分體現「從土地到餐桌」的食育理念及感恩教育。

    官田國小長期深耕稻米食農教育有成，4個月前在幸福農場稻田栽種台南11號後，今天歡喜割稻，先進行「焚香祈福」，感謝大地恩澤，再由長輩彎腰蹲身教導學生如何持鐮刀、抓稻稉、整齊收割，孩子們一邊學、一邊做，在收成笑聲中充滿成就感。

    畢業生在種稻、收割過程中，了解官田稻米文化，學生陳宥心和王致琿說，官田稻米是配合嘉南大圳灌溉與菱稻輪作的特色農業，食農教育的推動，是在地農業知識的傳承與實踐，讓學童體會農夫耕作的辛苦，也學會珍惜食物與土地資源。

    台南官田國小校內幸福農場的稻田今天（6日）歡喜割稻收成，校長陳慶林（左三）跟學生下田收割。（記者楊金城攝）

    台南官田國小校內幸福農場的稻田今天（6日）歡喜割稻收成，校長陳慶林（左三）跟學生下田收割。（記者楊金城攝）

    官田國小幸福農場的稻田只有1釐地（0.1分地），採友善耕作，稻穀也讓鳥兒分食，收成只有約100台斤濕殼。（記者楊金城攝）

    官田國小幸福農場的稻田只有1釐地（0.1分地），採友善耕作，稻穀也讓鳥兒分食，收成只有約100台斤濕殼。（記者楊金城攝）

    學生製作的稻草人還會留在田間，見證稻米食農教育。（記者楊金城攝）

    學生製作的稻草人還會留在田間，見證稻米食農教育。（記者楊金城攝）

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