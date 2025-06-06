出社會更快樂？工程師曝工作輕鬆、年薪破百萬 引兩派網友議論

一名工程師發文分享，學生時期被教授壓榨、長期失眠焦慮；出社會後不僅工作輕鬆、薪資穩定，年收入更是輕鬆破百萬，示意圖。（情境照）

2025/06/06 23:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名工程師發文分享，學生時期被教授壓榨、長期失眠焦慮；出社會後不僅工作輕鬆、薪資穩定，年收入更是輕鬆破百萬，他直呼，「到底是誰說當學生很幸福？再也不想回去當學生了」。貼文，引發兩派網友熱議。

網友在Dcard發文說，「出社會好快樂」。他提到，當工程師很閒，日常大多在「摸魚」薪資也有6萬元起跳。加班時甚至可以一邊看Netflix，一邊報加班費；若有做事，還能獲得額外分紅。即使與主管意見不合，也能直接回嘴，最多只是考績比較差，但年收入仍可以破百萬。

請繼續往下閱讀...

相較之下，原PO回憶自己學生時期的經歷，形容那是一段被教授壓榨的日子。當時每月只領2000元助研費，卻得承擔堪比月薪10萬元的工作量。每天都會接到催促進度的電話，還會被人身攻擊，甚至曾在半夜臨時接到通知，要求隔天報告，長期處於失眠、焦慮與痛苦之中。他不禁感嘆，「到底是誰說當學生很幸福的？再也不會想回去當學生了」。

貼文曝光後，許多網友認同，「學生時期都要被送安親班，天天13小時後才能回家，還被同學霸凌；出社會後整天面對機器就好，沒事面對手機，準時下班放假，比學生好太多了」、「真的，我也覺得當學生超痛苦，瞎忙了老半天，上了一堆沒錄用的東西，趕了一堆報告，被教授用成績羞辱，但實際上能應用上的超少」。

不過，也有人持相反意見，「我覺得當學生比工作幸福多了，為了高薪做著沒興趣的工作，生活一眼就能望到頭，日復一日，理想漸漸被現實消磨殆盡。但學生時代的目標很單純，心中充滿夢想跟動力，雖然沒什麼錢但體感快樂跟自由多了」、「出了社會後各個現實面迎面而來，每天被錢追著跑，房租水電瓦斯管理費車貸房貸…至少學生時期過的是開心的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法